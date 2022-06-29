حشر بن مكتوم يفتتح أحدث متاجر «كارتر آند وايت» بمردف سيتي سنتر

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم ثالث متجر لشركة كارتر آند وايت الإماراتية المتخصصة بتصميم وتصنيع الملابس في مركز مردف سيتي سنتر بدبي. وقام سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم بجولة في المتجر الجديد الذي يعتبر الأكبر من حيث المساحة والأقسام المتنوعة، برفقة مروان بن يوسف السركال مؤسس شركة كارتر آند وايت وعدد من رجال الأعمال وكبار الشخصيات.

ويأتي افتتاح المتجر الجديد لـ«كارتر آند وايت» الإماراتية ضمن خطط وجهود التوسع داخل الدولة خلال الفترة الراهنة والمقبلة، مع خطط للتوسع في عدد من العواصم العالمية. ويضم المتجر العديد من المنتجات والملابس الرجالية والنسائية، ملابس الأطفال، والمفروشات المنزلية التي تتميز بالفخامة والجودة العالية، حيث تحرص شركة كارتر آند وايت على تصميم وتصنيع ملابس تتناسب مع أجواء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وتتوفر بجميع المقاسات المناسبة للرجال والنساء والأطفال.

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