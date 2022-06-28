أول شاب إماراتي في صندوق النقد الدولي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن أول شاب إماراتي باشر مهمته المهنية في صندوق النقد الدولي أمس.

وقالت في سلسلة تغريدات «باشر محمد سلطان جناحي (بو حميد) تجربته المهنية كأول شاب إماراتي في صندوق النقد الدولي بواشنطن؛ ضمن فريق النزاهة المالية».

وأوضحت أن محمد هو خريج برنامج الاقتصاديين الشباب، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب والذي تم تنظيمه برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

كما توجهت معاليها بشكر خاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ولوزارة شؤون الرئاسة التي استثمرت في إنجاح تجربة محمد سلطان جناحي كقدوة لبقية شبابنا ليمثل بلاده ومنطقته دولياً، كما شكرت وزارتي المالية والاقتصاد على تعاونهما ودعمهما.

وقالت «شبابنا الإماراتي متميز وقادر على المنافسة عالمياً، وهم سر قوتنا الناعمة والصاعدة، نطمح بأن نرى المزيد من النماذج المتميزة لشباب الإمارات في المؤسسات والهيئات الدولية، ولن تتأخر مؤسساتنا الوطنية لدعمهم وخدمتهم بكل فخر واعتزاز».

ويعمل محمد كرئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في وزارة الاقتصاد، ويحمل الماجستير في الجرائم المالية وغسيل الأموال، وقد ثابر وتعلم واجتهد خلال تجاربه المهنية في خدمة بلاده. وهو حاصل على ماجستير في القانون تخصص الجرائم المالية وغسيل الأموال عام 2020 من جامعة دبي، وبكالوريوس في إدارة الأعمال والخدمات المالية عام 2013 من كليات التقنية العليا، وسبق له أن عمل في عدة مؤسسات مالية في الدولة.

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