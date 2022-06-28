تجارب فريدة ضمن عالم من الروائع بالموسم 27 للقرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، فتح باب التسجيل أمام الجهات الراغبة بالمشاركة في موسمها السابع والعشرين، في مجالات المأكولات والمشروبات والبيع بالتجزئة. وتدعو الوجهة الرائدة المستثمرين ورواد الأعمال المبتكرين لتقديم مفاهيمهم الفريدة والمميزة في مجالات المأكولات والمشروبات ومنافذ البيع بالتجزئة للانضمام إليها في الموسم القادم، عبر البوابة الرقمية الخاصة بالأعمال التجارية على موقعها الإلكتروني.

وتوفر القرية العالمية منصة مثالية لرواد الأعمال لإطلاق أعمالهم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فرص استثنائية لتنمية وتوسيع أعمالهم مع عائدات استثمارية مجزية. واستقبلت الوجهة 7.8 ملايين ضيف خلال الموسم 26، استمتعوا بتجارب تناول الطعام في أجنحة الثقافات العالمية، مع أكثر من 200 منفذ يشمل سلاسل من المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات الشعبية، بالإضافة إلى تجارب تسوّق فريدة في أكثر من 3500 منفذ بيع بالتجزئة، وتحث القرية العالمية رواد الأعمال المتميزين بأفكار إبداعية جديدة في هذه المجالات لمشاركتها في رحلتها خلال الموسم 27.

وسيقدم الخبراء في مركز إسعاد الشركاء التابع للقرية العالمية الدعم لرواد الأعمال لتمكينهم من تسجيل أعمالهم في الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والحصول على منصات الدفع الرقمي. وسيحصل رواد الأعمال الجدد والذين شاركوا في المواسم السابقة على كافة التسهيلات، بما في ذلك إنجاز خدمات التأشيرات والتأمين ومرافق التخزين والجمارك للمنتجات المستوردة.

وستسهم الوجهة عبر تطبيق شركاء القرية العالمية الجديد في تبسيط أعمال الشركاء، بينما تمكنهم محفظة الدفع بدون تماس GV Pay من توفير خدمة المدفوعات الرقمية بأسعار تنافسية للغاية في منافذهم.

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