2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 432 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 458.11 مليون درهم، و360 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 774.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3، تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بـ 69 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 188 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية، وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 119 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 34 مبايعة بـ 56 مليون درهم.

وسجلت الرهون 659.38 مليون درهم، منها 15 رهن أراض بقيمة 97.04 مليون درهم، و96 رهن فلل وشقق بقيمة 562.34 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 95 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 86 مليون درهم.

وتم تسجيل 41 هبة بقيمة 309.65 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 77 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 60 مليون درهم.

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