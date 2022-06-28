الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، لكن زيادة عائدات السندات الأمريكية حدت من ارتفاعه، في حين انصب اهتمام المستثمرين على منتدى مصرفيي البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1826.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0935 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 % إلى 1827.30 دولاراً.

وجعل تراجع الدولار شراء الذهب أكثر جاذبية للمشترين بعملات أخرى، لكن ارتفاع العائدات على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حد من الإقبال على شراء المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وقال المحلل بيتر فيرتيج من كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش، إنه إلى جانب تراجع الدولار، استفاد الذهب من المكاسب في أسواق السلع بشكل عام.

وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ضمن مجموعة من مصرفيي البنوك المركزية الذين حضروا المنتدى السنوي في البرتغال.

وفي حين من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لأول مرة منذ 10 سنوات الشهر المقبل، قالت رئيسته كريستين لاجارد، إن البنك سيتحرك بشكل تدريجي لكن مع خيار التصرف بحسم في حال حدوث أي تدهور في معدل التضخم في الأجل المتوسط.

وارتفعت كذلك أسعار الأسهم العالمية، وزادت أسعار النفط على أمل تحسن الطلب من الصين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز