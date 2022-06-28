«غرف الإمارات» تبحث الارتقاء بالتعاون مع أوزبكستان

المصدر: دبي - البيان

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بحث حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، خلال لقائه عبدالعزيز أقولوف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.

كما تم بحث تعزيز التعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف في أوزبكستان وتنمية التعاون الاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات الإماراتية والأوزبكية.

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الاتحاد بدبي مناقشة زيادة مساهمة أصحاب الأعمال والمستثمرين بالإمارات وأوزبكستان في تأسيس مشروعات استثمارية مشتركة، وتبادل الخبرات في ما بين الجانبين بما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في نمو اقتصادات البلدين.

وشدد الأمين العام عن دعم غرف الإمارات الكامل لعقد لقاءات عمل مباشرة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنسوجات والسياحة، وتوفير كل ما من شأنه المساعدة والمساهمة في إنجاحه وتحقيقه للأهداف المنشودة، المتمثلة في الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري.

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