«الشارقة الإسلامي» يستعرض تجربته للتحول الرقمي في مؤتمر بفيينا

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد جاسم البلوشي، رئيس التميز المؤسسي في مصرف الشارقة الإسلامي، أن حكومة الإمارات لعبت دوراً ريادياً في قيادة مسيرة التحول الرقمي في المنطقة، وذلك بدءاً من تقديم الخدمات الإلكترونية، ومن بعدها الحكومة الذكية عام 2013، وصــولاً إلى الحكومة الرقمية التي نشهدها الآن ضمــن «الثورة الصناعية الرابعة» التي تعتمد بشكل جوهري على الثورة الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال مشاركته أخيراً في فعاليات مؤتمر «إنترسكت» للتكنولوجيا المالية والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة نخبة من كبار المديرين التنفيذيين وقادة الفكر في مجال التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف جاسم البلوشي إن الاقتصاد الرقمي يشكل محوراً رئيسياً ضمن الخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني لرؤية دولة الإمارات 2021 التي دشنت مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو الاقتصاد الإماراتي القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، الأمر الذي ساهم في تعزيز التنافسية بمنظومة التحول الرقمي في القطاع المالي بالإمارات.

واستعرض في ورقة عمل قدمها بعنوان «التحول الرقمي في مصرف الشارقة الإسلامي» رحلة التحول الرقمي التي مرت وفق خطة المصرف الاستراتيجية بخمس مراحل: التقييم والمقارنة المعيارية، وخارطة الطريق الرقمية، وتحديد الأولويات، وتحديد نموذج التشغيل، وصولاً إلى استقطاب وتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات الرقمية في القطاع المصرفي.

وأضاف: نجح المصرف بفضل استراتيجيته الرقمية في ترقية منهجية «الأتمتة» لعملياته الداخلية باعتبارها سمة رئيسية من سمات التحول الرقمي في المصرف، وأتمتة العديد من العمليات باستخدام برنامج تدفق الأعمال (بي بي إم) وتعزيزه أيضاً بالعمليات الروبوتية لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الأعمال.

ونجح المصرف في تحقيق قفزات نوعية في التحول الرقمي مكنته من إطلاق العديد من الخدمات المصرفية الذكية من خلال موقعه الإلكتروني ومن خلال تطبيقاته الذكية، واستبدال أجهزة الصراف الآلي بأخرى أحدث مزودة بإمكانيات الإيداع النقدي والشيكات والعديد من المميزات الحديثة، إضافة إلى توفير حلول نوعية لعملاء المصرف من الشركات من خلال تركيب أجهزة الإيداع النقدي للمبالغ الكبيرة في مواقع العملاء، حيث ساهمت هذه الخدمات في تمكين عملاء المصرف من الأفراد والشركات من إجراء العديد من المعاملات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وأشار إلى أن المسيرة الناجحة للتحول الرقمي في مصرف الشارقة الإسلامي مكنته من الفوز بجائزة أفضل تحول رقمي في جوائز MEA Finance لعام 2021، تقديراً لجهوده في تطوير خدماته المصرفية الرقمية وتعزيز بيئة الابتكار، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة الجهد لتقديم أفضل وأيسر الخدمات الرقمية لمواكبة طفرة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي في الإمارات.

وقد مثّل المصرف في المؤتمر إلى جانب جاسم البلوشي وليد العمودي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بالمصرف.

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