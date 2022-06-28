«أرادَ» تكشف عن «إيست بوليفارد» وجهة للتسوّق والمطاعم والمقاهي بالجادة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت «أرادَ» أول منطقة تجارية في مجتمع الجادة المتنامي، التي سترحب فيها بمجموعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية المفضلة في قلب الشارقة. وتمثل المنطقة التي تمتد على مساحة 75.000 قدم مربعة أول جزء يتم افتتاحه من إيست بوليفارد.

ويعدّ إيست بوليفارد واحداً من شارعين رئيسيين يتخللان الجادة، ويبلغ طوله 2.2 كم مع باقة واسعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والخدمات على طول الشارع العريض المشجر والملائم للمشاة. ويقع الجزء الجديد الذي تم افتتاحه من إيست بوليفارد بمحاذاة المستوى الأرضي من مجمّعات مِسك السكنية الفاخرة، مع فرع لسوبرماركت سبينيس، وهو الرابع لهذه العلامة التجارية الرائدة في الشارقة، بالإضافة إلى منفذ بيع لشركة المقاهي العالمية ستاربكس.

وتتضمن العلامات التجارية العالمية التي ستفتتح فروعاً لها لأول مرة في الشارقة في إيست بوليفارد كلاً من «فايف جايز»، مطعم البرجر الأمريكي الشهير، وسلسلة مطاعم «بوسبوروس» التركية، والعلامة التجارية البريطانية للكوكيز «بنز كوكيز». كما ستفتتح العلامة التجارية اللبنانية الشهيرة للآيس كريم «بشير» أيضاً أول منفذ بيع لها في الإمارات في مجتمع الجادة، إضافة إلى فرع لمتاجر «موموسو» اليابانية المعروفة للسلع الفاخرة. كما سيكون هناك أيضاً عدد من العلامات التجارية المملوكة محلياً، التي ستفتح أبوابها في مِسك بوليفارد، بما في ذلك مطعم «أوريغامي سوشي» الياباني، وبيتزا «مون سلايس»، وصيدلية «لايف»، ومقهى «هوف كافيه» الشهير في الشارقة.

وتشمل العلامات التجارية والخدمات الأخرى المقرر افتتاحها في الأشهر المقبلة كلاً من حضانة «مايبل بير» الكندية، و«فيرتشواليتي»، محل الواقع الافتراضي، ومقهى «راكس»، الذي يقدّم مجموعة من ألعاب الطاولة المعروفة، ومطعم «وابي سابي» النباتي السعودي الشهير، ومطعم «جازيبو» الهندي المعروف، ومتجر «سيزونز فلوريستري» للزهور، والعلامة التجارية المحلية للمقاهي «ليت لاونج». وبالنسبة للمقاطع المتبقية من إيست بوليفارد، التي ستمرّ بمجمّع نِست للمساكن الطلابية ومنطقة إيست فيليدج، فسوف يتم افتتاحها خلال الربع الأول من 2023.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: يمثّل إيست بوليفارد محطة أخرى ضمن رحلتنا لرفد مجتمعنا بأفضل أسلوب حياة في هذه الوجهة المتنامية، وقد عملنا جاهدين لضمان توفير باقة من أبرز العلامات التجارية الرائدة، التي يدخل البعض منها سوق الشارقة لأوّل مرّة على الإطلاق.

ويأتي افتتاح إيست بوليفارد عقب الانتهاء من عدة أجزاء مختلفة في المخطط الرئيسي للجادة، بما في ذلك جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 1482 منزلاً ضمن المرحلة السكنية الأولى من المشروع، والمرحلة الأولى من مدرسة سابيس الدولية - الجادة، والمرحلة الأولى من مجمّع مدار، وجهة الترفيه العائلية الأسرع نمواً على مستوى الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز