عزيزي تطرح 18 طابقاً إضافياً في «بيتش فرونت» ضمن مشروع ريفيرا بمدينة محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة عزيزي إطلاق 120 وحدة إضافية موزعة على 18 طابقاً في مشروعها «بيتش فرونت» ضمن المرحلة الثالثة من ريفيرا، المجمع المتنوع للأغراض السكنية والتجارية، في مدينة محمد بن راشد. وتتمتع الوحدات بإمكانية الوصول المباشر إلى بحيرة عزيزي الكريستالية التي تم الإعلان عنها حديثاً بطول 2.7 كيلومتر.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيع المشروع بسرعة للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي دفع الشركة لطرح وحدات جديدة، وأخرى لم يتم الكشف عنها من قبل لتلبية الطلب المتزايد، علماً أنه تم بيع ما يقرب من 40% من «بيتش فرونت» خلال شهر واحد فقط من إطلاقه.

ويوفر مشروع «بيتش فرونت» ثلاثة مبانٍ سكنية يبلغ ارتفاع كل منها 14 طابقاً، وتشتمل مجتمعة على 252 استوديو، و84 شقة من غرفة واحدة، و84 شقة من غرفتين، و 19 مساحة لمحلات التجزئة، بإجمالي 439 وحدة تحظى جميعها بإقبال عالٍ.

وتقع المباني الثلاثة على شواطئ بحيرة عزيزي الكريستالية التي يمكن السباحة فيها ويبلغ طولها 2.7 كيلومتر، ما يعني إتاحة الفرصة أمام القاطنين للوصول مباشرة إلى الشاطئ، فضلاً عن وجود مسبح خاص، ومساحات من المناظر الطبيعية الجميلة، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة مخصصة للشواء، وملعب للأطفال، ومساحة لممارسة تمارين اليوغا. وسيوفر المجمع عموماً العديد من ملاعب كرة السلة والتنس ومسارات للجري والدراجات الهوائية، ومرافق أخرى متنوعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: تسعدنا رؤية هذا الإقبال على المشروع وبيعه بسرعة كبيرة. ونفخر بالطلب المتزايد. وإطلاقنا 120 وحدة إضافية دليل على نجاح «بيتش فرونت» وريفيرا بشكل عام.

وتستعد عزيزي الآن لإنجاز بقية عمليات التسليم للعام الجاري، والتي تضم ما مجموعه 8,895 وحدة موزعة على 42 مشروعاً. وينتمي ريفيرا لمحفظة عزيزي. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 71 مبنى متوسطة الارتفاع توفر مجتمعة ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها.

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