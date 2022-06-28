اقتصادية عجمان تنظم معرضاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت اقتصادية عجمان معرض «في عجمان» لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمقرها الرئيسي في منطقة الحميدية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، دائرة الأراضي والأملاك والمنطقة الحرة.

شارك في المعرض الذي جاء بمناسبة اليوم العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، واستعداداً لعيد الأضحى المبارك، 20 عارضاً، تنوعت أنشطتهم بين المنسوجات والملابس والعطور والأغذية.

وأكد الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصادنا، مشيراً إلى الحرص الدائم لاقتصادية عجمان على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من المبادرات والفعاليات، ومنها برنامج تعزيز للإعفاء من الرسوم المحلية لمدة 5 سنوات، ورخصة ريادة لمزاولة الأنشطة المنزلية المجانية لمدة 3 سنوات، والتي يتمتع أعضاؤها بعدد من المزايا ومنها المشاركة المجانية في المعارض والفعاليات التي تقيمها الدائرة، والورش التدريبية والاستشارات في دراسات الجدوى.

وأوضح أن معرض في عجمان هو معرض لدعم منتسبي برنامج تعزيز وريادة. وقال: نحن في اقتصادية عجمان نواصل دعمنا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنمية اقتصاد مستدام، لافتاً إلى أن اقتصادية عجمان تؤمن بالتعاون والتكامل مع الشركاء في تحقيق رؤية وأهداف دائرة التنمية الاقتصادية وحكومة عجمان. وتوجه بالشكر إلى كل من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ومنطقة عجمان الحرة لدعمهما المتواصل لأصحاب المشاريع والمشاركة الفعّالة في الفعاليات والمبادرات الخاصة بالدائرة.

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