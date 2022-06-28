«مكتب أبوظبي للصادرات» يوقع اتفاقية تمويل مع بنك «إيكواس» لزيادة التبادل التجاري مع غرب أفريقيا

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل مع بنك «إيكواس» للاستثمار والتنمية في أفريقيا، حيث تقضي الاتفاقية بفتح خط ائتمان بقيمة 20 مليون دولار، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارات والدول الأعضاء بالبنك في غرب أفريقيا، كما تدعم الاتفاقية إنشاء خطوط ائتمان إضافية، وتوفير السبل الميسرة والداعمة لعمليات التمويل المشترك، بما يسهم في تعزيز تواجد الصادرات الوطنية في الأسواق الأفريقية.

وقع الاتفاقية التي جرت بواسطة الاتصال المرئي، خليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، والدكتور جورج دونكور، رئيس مجلس إدارة بنك «إيكواس»، وذلك بحضور محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وخليفة القبيسي، نائب المدير العام وعدد من المسؤولين بالجانبين.

وقال محمد السويدي: «إن الاتفاقية تعكس حرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم جهود الإمارات في تنمية الصادرات الوطنية، وتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي، كما تسهم في تمكين الشركات الإماراتية من التواجد في الأسواق الأفريقية، وبموجب الاتفاقية، سيعمل «أبوظبي للصادرات» على فتح خط ائتمان لبنك الاستثمار والتنمية بهدف إعادة إقراضه للمشترين والمستوردين من الدول الأعضاء التابعين للبنك لشراء السلع والخدمات من مصدّر إماراتي، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية، وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين، وتسريع وتيرة النمو».

وقال خليل المنصوري: «تأتي الاتفاقية استكمالاً لجهود مكتب أبوظبي للصادرات لتوسيع نطاق شراكاته مع الدول الأفريقية، وجاءت مُكملة للاتفاقية التي وقعها «أدكس» العام الماضي مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب أفريقيا. ونستهدف من خلال شراكتنا مع بنك «إيكواس» للاستثمار والتنمية إلى توحيد الجهود المشتركة لدعم وتنمية الصادرات الوطنية، من خلال توفير مصادر موثوقة للتمويل، تسهم في تعزيز تواجد الشركات الإماراتية في أسواق دول غرب أفريقيا، إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية وحلول مبتكرة وفعّالة تسمح لكل من المصدر والمستورد الاستفادة من المزايا التمويلية التي يوفرها الطرفين»، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم كذلك في الحد من التحديات التي تواجه المصدرين المحليين والمشترين الخارجيين من القضايا المتعلقة بتوفر السيولة والتدفقات النقدية.

وأفاد جورج دونكور بأن الاتفاقية ستمهد الطريق لبناء علاقات استراتيجية بين دول غرب أفريقيا والإمارات، كما تسهم شراكتنا في رسم مسارات مستقبلية مزدهرة لمرحلة جديدة تواكب التطورات الاقتصادية، وتعزز من حركة التبادل التجاري بين الجانبين، وسنعمل معاً للاستفادة من الفرص المتاحة والمزايا التنافسية والتمويلات التي يقدمها «أدكس»، والتي ستساعد المستوردين في الدول الأفريقية على استيراد السلع والمنتجات الإماراتية بطرق ميسرة وآمنة، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستعزز من استدامة العمل الاقتصادي والنشاط التجاري بالشكل الذي يحقق المنفعة للاقتصاد الإماراتي والدول الأفريقية الأعضاء في البنك.

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