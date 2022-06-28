«الإمارات العالمية للألمنيوم» تحتفي بالمتطوعين في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

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أقامت الإمارات العالمية للألمنيوم، حفلاً خاصاً برعاية الرئيس التنفيذي عبد الناصر بن كلبان للاحتفاء بالموظفين الذين ساهموا بوقتهم وطاقتهم كمتطوعين في إكسبو 2020 دبي الذي استضافته الإمارات.

وعمل متطوعو الشركة على توجيه الضيوف عبر أجنحة الدول المشاركة، وساعدوا فرق إكسبو، وقدموا الدعم الإضافي في موقع بلغت مساحته 4.3 كيلومترات مربعة، خلال الورديات النهارية والليلية. كما تطوع موظفو الشركة للمساعدة في جناح مؤسسة دبي للاستثمارات.

وقال عبد الناصر بن كلبان: حقق أكبر معرض دولي في العالم نجاحاً كبيراً بفضل الجهود التي بذلها آلاف المتطوعين الذين كرسوا وقتهم وجهدهم لإكسبو 2020 دبي، ونفتخر بمشاركة زملائنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كمتطوعين، حيث مثّلوا الإمارات والشركة في هذا الحدث العالمي المميز.

وقالت أمل الصايغ، محلل أول أنظمة عمليات الإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: كان الانضمام إلى إكسبو 2020 دبي شرفاً كبيراً وفرصة لا تتكرر. لقد تطوعت في العديد من الفعاليات من قبل، لكن الفارق الرئيسي هو أن إكسبو 2020 دبي حضره زوار من جميع أنحاء العالم، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتفاعل فيها مع العديد من أشخاص من مختلف أنحاء العالم، رغم أنني أعيش في واحدة من أكثر مدن العالم تنوعاً في السكان. وقد تعلمت لغات وتعرفت على ثقافات وعادات جديدة. وأود أن أشكر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على إتاحة فرصة المشاركة في هذا الحدث الملهم.

وتطمح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن تكون الشركة الصناعية المفضلة لدى الباحثين عن عمل في الدول التي تعمل فيها، حيث تُدعم الأنشطة التطوعية من خلال «نادي المسؤولية الاجتماعية» التابع للشركة، ويمكن لأي موظف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التطوع بوقته والمشاركة عبر النادي خلال ساعات العمل أو بعدها على حد سواء.

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