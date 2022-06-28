فندق إيبيس ستايلز ديرة يفتتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إيبيس ستايلز، العلامة العصرية للفنادق الصديقة للبيئة التابعة لمجموعة آكور، افتتاح فندق إيبيس ستايلز ديرة. ويضم الفندق 143 غرفة. ويعتبر الفندق الخامس من نوعه للمجموعة في دبي.

ويتمتع فندق إيبيس ستايلز ديرة بموقع مثالي في قلب المناطق التاريخية في المدينة. ويقع الفندق على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من عجائب دبي التاريخية حيث يتيح للضيوف فرصة استكشاف الأسواق والتجول على طول الواجهة البحرية للخور واكتشاف العديد من المعالم الثقافية في المنطقة مثل قرية التراث في دبي. ويجسّد تصميم إيبيس ستايلز ديرة جمال الخط العربي والمزيج الحضري للمنطقة الغنية بالتراث. ويتألّف الفندق من 6 طوابق، ويضم مجموعة من مختلف أنواع الغرف بما في ذلك الغرف العائلية التي يمكن فتحها بشكل متقابل بسهولة.

وقال روبن سولومون، المدير العام لفندق إيبيس ستايلز دبي ديرة وأبارتهوتل أداجيو: فخورون للغاية بافتتاح فندق إيبيس ستايلز ديرة. ونتطلع للترحيب بالضيوف في إيبيس ليستمتعوا بخدمات مميزة.

ويقدم إيبيس ستايلز ديرة أربع تجارب لتناول الطعام تلبي مجموعة متنوعة من الأذواق. وبالنسبة إلى رواد الأعمال، بإمكانهم الاستفادة من غرفتي الاجتماعات المجهزتين بالكامل بجهاز عرض بشاشة مسطحة وجهاز تلفزيون بشاشة مسطحة وخدمة واي فاي مجانية تلبي كافة احتياجات العمل. وتشمل المرافق الأخرى في الفندق صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل في الطابق العلوي تتميز بإطلالات على دبي القديمة بالإضافة إلى منطقة الأطفال المرحة والمصممة بشكل حيوي في الردهة والتي تستقبل الصغار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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