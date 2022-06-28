عروض خاصة في دبي فستيفال سيتي مول بمشاركة مدهش ودانة خلال الصيف

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف دبي فستيفال سيتي مول، أحد المراكز التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، عروضاً خاصة بمشاركة شخصيتي مدهش ودانة احتفالاً بانطلاق مفاجآت صيف دبي. وتتواجد الشخصيتان المفضلتان لدى الأطفال في دبي إلى المركز التجاري لإحياء أجمل العروض المخصصة للصغار في الفترة ما بين 1 و7 يوليو، ويحظى المتسوقون بفرصةٍ للفوز بجوائز قيمة في قبة الاحتفالات حتى 4 سبتمبر.

ويقدم مدهش ودانة قصصاً مسلية وهادفة للأطفال تروي مغامراتهما المشوقة بإلهامٍ من تراث دولة الإمارات وبيئتها الغنية، إلى جانب أغنية مدهش الرسمية التي تتيح لهم المشاركة والاستمتاع بتجربة رائعة. ويستطيع عشاق التسوق حضور العرض الافتتاحي لنسخة هذا العام من مفاجآت صيف دبي ضمن المركز التجاري الشهير في 1 يوليو، احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق إحدى أبرز فعاليات الإمارة في قطاع التجزئة، فضلاً عن فرصةٍ لمشاهدة موكب الطبيعة الاستعراضي الخاص بالموسم في 3 يوليو. ويمكن للزوار اختبار تجارب عائلية مميزة يومي 6 و13 يوليو مع مدهش ودانة، اللذين سيتجولان في أرجاء المركز للقاء الصغار والكبار والتقاط صور تذكارية معهم.

ويحصل الضيوف الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر على فرصة للعب والفوز في تحدي قبة الاحتفالات طوال فترة مهرجان التسوق والترفيه من 1 يوليو إلى 4 سبتمبر، حيث بإمكانهم دخول القبة لجمع أكبر عدد ممكن من التذاكر في 60 ثانية والفوز ببطاقات هدايا فستيفال سيتي مولز بقيمة تصل إلى 20.000 درهم. كما بإمكان زوار المركز المشاركة في العديد من الأنشطة المتنوعة والفوز بجوائز فورية، وذلك حتى نهاية فعاليات مفاجآت صيف دبي 2022.

وقال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في الإمارات: «يسرّنا أن نوفر المزيد من التجارب الاستثنائية للضيوف خلال مفاجآت صيف دبي، خصيصاً مع انضمام شخصيتي مدهش ودانة إلينا لتقديم عروض تعليمية وترفيهية. ونضمن للعائلات اختبار تجارب رائعة وسط أجواءٍ احتفالية متميزة، مع فرصةٍ للفوز بجوائز قيمة والاستمتاع بالعديد من العروض الفريدة والجديدة». ويدعو دبي فستيفال سيتي مول زواره إلى اغتنام الفرصة، والاستفادة من عروضه المتنوعة والمجزية طوال فترة مفاجآت صيف دبي 2022.

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