35.4 ملياراً طلبات الاكتتاب في أسهم «تيكوم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم، التابعة لدبي القابضة، إنجاز الاكتتاب في طرحها العام الأوّلي، وتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند 2.67 درهم للسهم؛ أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، ما أسفر عن تغطية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة.

وسجّل اكتتاب الأفراد في الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي. ونتيجة للطلب الاستثنائي، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت تيكوم في جمع 1.7 مليار درهم.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم إن الطلب الاستثنائي على الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم من المستثمرين المحليين والدوليين دليل على متانة أسس الشركة وإمكانياتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو وجاءت مستويات الإقبال القوية من جانب مختلف شرائح المستثمرين مدفوعةً بتفاؤلهم باقتصاد دبي وآفاق نموه وثقتهم بقوة الأسواق المالية في الإمارة. فخورون بالنجاح التاريخي ولا سيما تسجيلنا مستويات تغطية الأعلى على الإطلاق من المستثمرين الأفراد في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي، وهو انعكاسٌ واضح لثقة هذه الشريحة المهمة بمجموعة تيكوم كخيار استثماري".

واشتمل الطرح العالمي على إتاحة 625 مليوناً (625,000,000) سهم عادي للاكتتاب، تمثل 12.5% من الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الطرح في سوق دبي 5 يوليو 2022 .

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