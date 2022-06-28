25 ألف موظف تستقطبهم صناديق مدخرات العاملين بدبي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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أفاد جاك فيسيه، رئيس الشؤون القانونية لدى «سلطة مركز دبي المالي العالمي» بأن أكثر من 1500 صاحب عمل و25000 موظف قد سجلوا الآن في «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل» التابعة لـ«مركز دبي المالي العالمي»، والتي أعلن عنها المركز في مارس الماضي، ومن المُقرّر البدء في سريانها على مراحل اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وذكر فيسيه في تصريحات صحفية أن الموظفين أبدوا تمسكاً مذهلاً بالخطة، ذلك أن أكثر من 90% من الأعضاء أظهروا اهتماماً بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالخطة أو التطبيق الذكي الخاص به عبر الهاتف للتسجيل به، وذلك للاستفادة من الوضوح والتحكم اللذَين توفرهما الخطة فيما يتعلق بمستحقات نهاية الخدمة للموظفين.

وبحسب استبيان أجرته «زيوريخ وركبليس سوليوشنز»، والتي يقع مقرها داخل «مركز دبي المالي العالمي»، تبيّن أن 75% من الموظفين أعربوا عن شعورهم بأن خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل أثرت إما على نحو إيجابي أو إيجابي للغاية فيما يتعلق بتوفير الشفافية بشأن مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم، فيما أبدى 80% منهم رأيهم أن الخطة قد إما على نحو إيجابي أو إيجابي للغاية فيما يتعلق بحماية مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى الموظفين المقيمين الذين يعملون لدى الكيانات التابعة لحكومة دبي، وذلك بُغية استقطاب المواهب للدوائر الحكومية في دبي وتعيينهم من خلال تزويدهم بمنظومة متكاملة تتيح فرصاً متنوعة للمدخرات.

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