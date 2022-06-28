«بلومبيرغ»: 5.6 % نمواً متوقعاً بالإمارات 2022

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

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توقعت «بلومبيرغ» أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة 5.6%، بحسب نتائج استبيان «بلومبيرغ» الاقتصادي، الذي تجريه الوكالة بصفة ربع سنوية. وبذلك، تكون التوقعات الخاصة بنمو اقتصاد الإمارات تكون ارتفعت وفقاً لنتائج استبيان «بلومبيرغ» عن شهر يونيو بنسبة 0.5% مقارنة مع نتائج آخر استبيان، والذي جرى في مارس الماضي، والذي توقّعت نتائجه نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1%. وأجرت «بلومبيرغ» استبيانها خلال الفترة من 17 إلى 24 من يونيو الجاري، بمشاركة 16 خبيراً اقتصادياً.

وتوقعّت نتائج استبيان يونيو أيضاً أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً 4.5% العام المقبل وهي أعلى بنسبة 0.8% مقارنة مع توقعات النمو الاقتصادي بالدولة للعام نفسه، وفقاً لنتائج استبيان شهر مارس، والتي توقّعت نمواً 3.7% في 2023.

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