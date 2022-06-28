شراكة بين «سياحة 365» و«أواسيس» لتوفير خدمات تسجيل الوصول خارج مطار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت شركة سياحة 365، ذراع التنمية السياحية لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، اتفاقية شراكة حصرية لمدة 5 سنوات مع أواسيس الشرق الأوسط، مزود حلول إجراءات السفر عن بُعد أو حلول إجراءات السفر خارج المطارات، لتوفير خدمات تسجيل الوصول خارج مطار أبوظبي.

وجرى توقيع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والعديد من المسؤولين من الجانبين، حيث أشاد معاليه باتفاقيه الشراكة الاستراتيجية التي ستسهم في توفير قيمة مضافة للمسافرين وتسهيل تجربة سفرهم وفق أحدث التقنيات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وتحصل سياحة 365 وشركة «كابيتال للسفر» التابعة لها، بموجب الاتفاقية على حقوق التمثيل الحصرية في إدارة خدمات أواسيس لتسجيل الوصول خارج المطار في إمارة أبوظبي. وتضم الشراكة أيضاً الاتحاد للطيران وشركة مطارات أبوظبي.

التزام

وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: يؤكد توقيع هذه الشراكة مع أواسيس التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها وجهةً سياحية حيوية واستثنائية .

ويتيح التعاون مع كافة شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، في تحقيق أهداف استراتيجية أدنيك لتطوير الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة من خلال توسيع وتنويع الخدمات المقدمة، مما يساهم في النهوض بواقع ومستقبل القطاع السياحي في أبوظبي وتطوره. وقالت رولا جوني، المديرة التنفيذية لسياحة 365: نأمل أن تستمر هذه الشراكة المثمرة على المدى الطويل.

وتوفر أواسيس أحدث الخدمات التقنية التي تقدم للمسافرين حلولاً مبتكرة، كما تتماشى مساعيها مع قيمنا الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي في قطاع السفر. وتأتي الشراكة الاستراتيجية استكمالاً للنجاح الذي حققته سياحة 365 في عامها الأول.

خدمات متكاملة

ومن جانبه، قال تيتين يوهانان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أواسيس الشرق الأوسط: تعدّ أواسيس الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم خدمات متكاملة تتمثل في تسجيل الوصول خارج المطار مع إرسال الحقائب وتوصيلها، حيث لا حاجة إلى عمليات تسجيل الوصول الشخصية، ما يسهل الإجراءات ويعزز تجربة السفر الشاملة لدى المسافرين.

مزايا

يحظى المسافرون عند استخدام الخدمة بفرصة التنقل في المطارات دون الحاجة إلى حمل الحقائب قبل الإقلاع وبعد الهبوط، ويمكنهم تتبع أمتعتهم من خلال تطبيق الهواتف المحمولة سهل الاستخدام لحجز الخدمة.

وتنص الاتفاقية على أن تشرف أواسيس على جميع المتطلبات والتراخيص التشغيلية واللوجستية والحكومية والجمركية والأمنية، مع تتبع الأمتعة ومتطلبات النقل. وتشمل المزايا الأخرى تسهيلات عمليات تسجيل الوصول المتعددة والجماعية ومدفوعات البطاقة /‏ تطبيقات الهاتف المحمول.

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