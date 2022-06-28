حملة ترويجية لـ«دبي للسلع» في بولندا للتعريف بفرص الاستثمار والتجارة بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، حملته الترويجية المباشرة «وجد من أجل التجارة» في العاصمة البولندية وارسو، حيث سلط الضوء على مزايا ممارسة الأعمال والتجارة في دبي أمام مجموعة من الشركات البولندية التي تتطلع إلى التوسع وتعزيز حضورها في السوق الدولية.

حضر الحدث أكثر من 139 ممثلاً عن شركات بولندية ناشطة ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، بمشاركة نخبة من كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة الذين سلطوا الضوء على الموقع الاستراتيجي الحيوي لإمارة دبي وما توفره من مزايا تنافسية بالإضافة إلى جاذبيتها على خارطة التجارة الدولية، كما تطرقوا إلى سهولة ممارسة الأعمال انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يشتهر بكون منطقة حرة حيوية هي الأسرع نمواً وترابطاً في جميع أنحاء العالم. وركزت المناقشات والحوارات على الفرص لتوطيد العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

نافذة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تقدم هذه الحملات الترويجية نافذة للعالم للتعرف على الإمكانات الاستثنائية التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال ولاسيما الشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في دبي.

ورغم أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لبولندا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، غير أنه لا تزال هناك فرص تعاون كبيرة من أجل دعم المصدرين والشركات في البلدين. وتكللت أول زيارة رسمية لمركز دبي للسلع المتعددة إلى بولندا بنجاح كبير، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون الثنائي خلال السنوات القادمة.

واستضافت الحملة الترويجية التي أقيمت بالشراكة مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، حشداً كبيراً. وقالت د. إيمان السلامي، سفيرة الإمارات لدى بولندا: «يمتد بين الإمارات وبولندا تاريخ طويل حافل بمحطات عديدة من التعاون والإنجازات المشتركة، وقد لمسنا رغبة كبيرة وإمكانات واعدة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية.

وقد بدأ مركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقاً من التزامه بقيادة المرحلة التالية من النمو التجاري بين البلدين، رحلته في دعم الشركات البولندية من خلال تعزيز حضرها وتمكينها من اقتناص الفرص عبر مجموعة من أسرع الأسواق العالمية نمواً عبر دبي. وإنني واثقة بمواصلة هذا التعاون تعزيزاً للروابط الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات القادمة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز