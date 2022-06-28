المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات بالتعاون مع IEEE TEMS والمؤسسة العالمية للابتكار وريادة الأعمال، أمس، انطلاق تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 11 دولة عربية هي الإمارات ومصر وتونس وقطر وفلسطين وعمان والمغرب ولبنان والأردن والبحرين والجزائر، وذلك بمشاركة نخبة من الجامعات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المعنية بترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية في تحقيق الرؤى العربية نحو التحول الرقمي.

وسيتم إعلان نتائج نهائي تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي على هامش فعاليات أسبوع جيتكس دبي في أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التصفيات المحلية لكل دولة على حدة. وينعقد التحدي هذا العام للعام السادس على التوالي بمشاركة أكثر من 5000 مشارك في 3 مسارات رئيسية هي طلاب المدارس ومشروعات التخرج والشركات الناشئة في الدول العربية، لاسيما وأن السنوات الماضية شهدت مشاركة أكثر من 358 شركة ناشئة و2173 مشروع تخرج و516 مشروعاً من مسار المدارس الثانوية.

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