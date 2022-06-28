الترويج لجائزة الشارقة للتميز في البحرين وقطر والكويت

المصدر: (الشارقة - البيان)

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واصلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بجائزة الشارقة للتميز، جولتها في دول مجلس التعاون، لدعوة وتشجيع شركات القطاع الخاص الخليجية، للمشاركة والترشح في الدورة الجديدة للجائزة، والتعريف بفئتيها «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية».

واختتمت الجائزة جولة بالبحرين وقطر والكويت، بوفد ترأسته ندى الهاجري المنسق العام للجائزة، وضم جمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وسارة العتيبي تنفيذي جوائز التميز، وعائشة صالح محمد تنفيذي المسؤولية المجتمعية بالغرفة وغزل المؤقت تنفيذي جوائز التميز.

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