«أدنوك» توفر 3000 فرصة عمل للمواطنين بالقطاع الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لتسريع توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، تهدف لخلق 3 آلاف فرصة عمل إضافية للمواطنين من خلال سلسلة الإمداد لأعمال ونشاطات «أدنوك» بحلول 2025.

ووفقاً للاتفاقية، ستكثف «أدنوك» جهودها لضمان استفادة شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بعملياتها من حزمة البرامج والحوافز التي يقدمها «نافس» لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. كما ستساهم هذه الاتفاقية في رفع الكفاءة والقدرات التنافسية لمواطني الدولة، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص التي يوفرها برنامج «نافس».

توقيع

وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووقع عليها غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعبد المنعم الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في «أدنوك».

وقال الدكتور سلطان الجابر: هذه الاتفاقية مع برنامج «نافس» تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم ورعاية الكوادر الإماراتية وتوفير المزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.

وتجسد الاتفاقية التزام «أدنوك» المستمر بتشجيع القطاع الخاص على توظيف الشباب والشابات المواطنين من خلال التعاون الوثيق مع «نافس» وشركات القطاع الخاص في سلسلة التوريد لعمليات ونشاطات أدنوك ومجموعة شركاتها، وذلك لتسهيل مواءمة مواهب وكفاءات الكوادر الإماراتية مع الوظائف التي توفرها أعمال ونشاطات «أدنوك» في القطاع الخاص، كما يتماشى تعاوننا مع «نافس» بشكلٍ وثيق مع جهودنا لدعم توسع وتطور القطاع الصناعي الوطني الذي يشهد نمواً متسارعاً، وخلق فرص عمل جديدة عالية الجودة للإماراتيين.

تمكين

وقال غنام المزروعي: اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع «أدنوك» تأتي لتمكين المزيد من فرص العمل لمواطني الإمارات من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص، حيث تتماشى هذه الاتفاقية مع رؤية القيادة الرشيدة بضرورة تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

ومن خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد لأعمال ونشاطات «أدنوك»، سنقوم بتوسع وتعزيز مشاركة «نافس» عبر قطاعات الطاقة والصناعة والتصنيع، والمساهمة في إعداد الجيل القادم من الكفاءات المواطنة في هذه المجالات الحيوية.

جلسات

وكجزء من هذا التعاون، ستستضيف «أدنوك» مجموعة من الجلسات لتقييم ومواءمة مواهب وكفاءات الكوادر الإماراتية مع الوظائف الأنسب لها المتوفرة في الشركات العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بأدنوك.

وكانت «أدنوك» قد استضافت جلسة شارك فيها أكثر من 300 مواطن و11 شركة كبرى، بما فيها «أبوظبي لخدمات حقول النفط»، و«الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط»، و«علي وأولاده لتجهيزات وخدمات حقول النفط»، و«مجموعة المنصوري»، و«المسعود للتوريدات والخدمات النفطية»، و«بيكر هيوز»، و«الخليج لخدمات ولوازم حقول النفط»، و«هاليبرتون»، و«شلمبرجير»، و«تكنيب أف أم سي»، و«وذرفورد».

جهود شاملة

تعد الاتفاقية جزءاً من جهود «أدنوك» الشاملة لدعم التنويع الاقتصادي بالدولة وزيادة فرص توظيف المواطنين من أصحاب الكفاءات في سلسلة التوريد الخاصة بعمليات ونشاطات الشركة، والتي تضم العديد من شركات القطاع الخاص.

ومنذ إطلاق برنامج «أدنوك» الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018، تم توظيف أكثر من 3500 مواطن من أصحاب المهارات والكفاءات في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك».

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