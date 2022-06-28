«دبليو سولار» التابعة لـ«ألفا ظبي» تستثمر بالطاقة المتجددة في ليبيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقّعت شركة «دبليو سولار» للاستثمار، وإحدى شركات ألفا ظبي القابضة، أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا لتطوير شراكة استراتيجية وتعاون طويل الأمد في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستستثمر «دبليو سولار» في قطاع الطاقة الخضراء في ليبيا، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية وبيع صافي الطاقة المقدمة من المحطات إلى الحكومة الليبية. وتعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة تعاون تجارية مهمة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الخضراء.

وقال ظفر محمد، الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو سولار: هذه اتفاقية تاريخية لشركة دبليو سولارحيث نتطلع إلى تنمية عملياتنا في إفريقيا وإقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء الرئيسيين. ومن خلال المذكرة، تدخل دبليو سولار مرحلة جديدة من النمو.

وسيتم تصميم برنامج الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج 500 ميجاوات في مرحلته الأولى مع هدف طويل الأجل يبلغ 2000 ميجاوات، حيث ستمتلك دبليو سولار المشروع وتشغله لمدة 25 عامًا من بدء الإنتاج.

هذا وتهدف ليبيا بحلول 2030 إلى أن تولّد ما نسبته 22% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة، حيث أنها في صدد تنفيذ خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة، كما أنها دولة عضو بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ 2008.

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