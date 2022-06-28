ارتفاع الأسهم المحلية بدعم صعود القطاعات القيادية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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صعدت أسواق الأسهم المحلية، أمس، في بداية تداولات الأسبوع بدعم ارتفاع شبه جماعي للقطاعات القيادية. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 3217 نقطة مع صعود أسهم جميع القطاعات ما عدا الخدمات. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 9209 نقاط.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 3217 نقطة بدعم ارتفاع أسهم قطاع العقار 0.4% مع صعود «الاتحاد العقارية» 1.8% و«ديار» 3.5 % و«إعمار العقارية» 0.4%، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 0.9%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 0.6% مع زيادة «دبي للاستثمار» 0.9%، بينما نزل «سوق دبي المالي» 0.6 % و«شعاع كابيتال» 2%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.5% بارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.7%، بينما تراجع «دبي الإسلامي» 1.4%.

وصعد قطاع النقل 0.7% بصعود «العربية للطيران» 0.9%، بينما تراجع «الخليج للملاحة» 1.9% و«أرامكس» 0.5%. كما صعدت أسهم قطاعات التأمين 0.4% والسلع 13% والاتصالات 0.3% والمرافق العامة 0.4%، بينما تراجع قطاع الخدمات 0.2 %، وصعد سهم «ديوا» 0.4%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 38 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 24 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 23 مليوناً، فيما كان سهم «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 9209 نقاط وفي قطاع العقار صعد «الدار» 0.7% فيما نزل «رأس الخيمة العقارية» 1%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 0.2% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 1.3%، واستقر «أبوظبي الأول» دون تغير يذكر.

وفي قطاع الطاقة صعدت أسهم «أدنوك للحفر» 2%، بينما تراجعت «أدنوك للتوزيع» 0.5% و«دانة غاز» 3%، وصعد «بروج» 1%. وفي قطاع الاتصالات نزل سهم «اتصالات» 0.4%، بينما صعد «الياه سات» 0.4%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 322 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 212 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 126 ملايين درهم، فيما كان سهم «رأس الخيمة للإسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.5 %.

السيولة

استقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.4 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي و144 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 247 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 58 مليون سهم في دبي ونحو 189 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 13893 صفقة.

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