«مالية دبي» تطلق «فرص» لتأهيل الخريجين المواطنين للعمل

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي إطلاق برنامج خاص لتأهيل الخريجين الجدد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل. وقالت الدائرة إن البرنامج الجديد، المسمّى «فرص» يُعنى بتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصصات المالية، ويمكّنهم من اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرتهم المهنية.

وقال معالي عبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: إن القيادة الرشيدة لطالما وجّهت الجهات الحكومية بالتركيز على الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة، وشدّدت على ضرورة إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم، وصولًا إلى تمكينهم في سوق العمل وقيادة القطاعات الاقتصادية، علاوة على المشاركة بفاعلية في المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة والإمارة في الأمدية القصيرة والمتوسطة والبعيدة، حتى تحقيق مستهدفات الأعوام الخمسين المقبلة.

وقال عارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية: إن برنامج «فرص» يُعنى بتأهيل الشباب المواطنين الخريجين من أصحاب التخصصات المالية، ويساعد في وضعهم بقوة وثقة على أول الطريق في مسيرتهم المهنية، وأضاف: «كانت دائرة المالية باستمرار سبّاقة في العمل على دعم مبادرات التوطين وهي اليوم تطرح برنامج»فرص«لتؤكد أهمية الدور الحكومي في توظيف المواطنين فضلًا عن أهمية التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في هذا المجال، وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات التوطين».

ويستمرّ «فرص» لمدة 12 شهرًا على مرحلتين، الأولى مدتها 4 أشهر، وتتضمن مساقات تدريبية لضمان اكتساب المنتسبين المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء الأدوار الوظيفية المُختارة، والثانية 8 أشهر وتتضمّن العمل بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية. ويُمنح المتدرب مكافأة شهرية، إضافة إلى إجازة مدفوعة الراتب.

ويخضع المتدربون لخطة تطوير مصممة لتناسب كل متدرب، وتشمل التدريب النظري والوظيفي في موقع العمل عبر مجموعة من المساقات التدريبية الكفيلة بتطوير المهارات الفنية والإدارية والقيادية. ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام وتعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية على الرابط

https://www.dof.gov.ae/ar-sa/services/maliyoun/Pages/TrainingRegistration.aspx

ماليون

وتقدّم الدائرة برنامج «فرص» في إطار مبادرة «ماليون» التي أطلقتها قبل 10 سنوات تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وشهدت تخريج مئات الموظفين في مختلف برامج الدبلوم المهني والدورات التخصصية في المجال المالي الحكومي.

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