1600 شركة أفريقية تنضم لغرف دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرف دبي، أن عدد الشركات الأفريقية المسجلة في عضوية الغرف والعاملة في دبي، قد وصل إلى 26420 شركة، مرتفعاً بنسبة 6.5 %، مقارنةً بعددها خلال فعاليات الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، خلال فعاليات الحدث العالمي، في أكتوبر الماضي، والذي بلغ آنذاك 24800 شركة.

ويعكس انضمام 1620 شركة أفريقية جديدة لعضوية الغرف خلال هذه الفترة القصيرة الممتدة منذ انعقاد المنتدى في أكتوبر الماضي وحتى يونيو الجاري ومدتها 9 أشهر، نجاح جهود غرف دبي في تطبيق استراتيجيتها الجديدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والشركات العالمية والناشئة إلى الإمارة، والترويج لدبي كوجهة عالمية للأعمال. وتعتبر القارة الأفريقية جزءاً أساسياً من خطط التوسع الخارجي، حيث تمتلك غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، حالياً في أفريقيا، أربعة مكاتب تمثيلية في كل من كينيا وإثيوبيا وموزمبيق وغانا، تلعب دوراً مهماً في تحفيز وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ودعم تجارة دبي الخارجية، واستقطاب الاستثمارات، وتشكل بوابة لتوسع شركات الإمارة إلى الأسواق الأفريقية الواعدة، للاستفادة من فرص الأعمال.

رؤية

وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي، إن تأسيس غرفة دبي العالمية، تحت مظلة غرف دبي، كان له الأثر الكبير في استقطاب المزيد من الشركات الأفريقية الجديدة إلى دبي، عبر شبكة مكاتبنا الخارجية، وهو الأمر الذي جاء كثمرة جهود بذلت خلال الفترة الماضية، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومستهدفات الاستراتيجية الجديدة، بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال.

وأشار إلى أن الفعاليات التي نظمتها الغرفة خلال «إكسبو 2020 دبي»، حققت أهدافها في إيجاد آلية تفاعلية للتواصل مع قطاع الأعمال العالمي، الذي زار إكسبو، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الخارجية، معتبراً أن استقطاب 1600 شركة أفريقية خلال أقل من عام، يظهر مدى جدية وفاعلية جهود الغرف في دعم نمو الأعمال، والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

شراكات

وقال حمد مبارك بوعميم مدير عام غرف دبي، إن استمرار الإمارة بجذب الشركات العالمية، ومنها الشركات الأفريقية، يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في إيجاد أسواق جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دبي والقارة الأفريقية، تسير في الاتجاه الصحيح، لما فيه مصلحة الجانبين، واستدامة مسيرة النمو العالمي.

ويأتي هذا النمو في عدد الشركات الأفريقية المسجلة في عضوية غرف دبي، في أعقاب اختتام الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الذي نظمته الغرفة، بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية».

550 اجتماعاً

وشهد المنتدى عقد 550 اجتماع عمل ثنائياً بين المستثمرين من الإمارات وأفريقيا، وسط مشاركة لافتة محلياً وأفريقياً وعالمياً، بلغت أكثر من 3000 مشارك، منهم 600 سجلوا حضوراً افتراضياً، يمثلون 91 دولة حول العالم.

ويعتبر المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، المنصة المثالية لإطلاق الشراكات، وتحديد آفاق وفرص الاستثمار، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين ممثلي قطاع الأعمال المحلي، ونظرائهم في القارة الأفريقية. وأعطى المنتدى دفعة قوية لعلاقات التعاون الثنائي بين دبي والقارة الأفريقية.

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