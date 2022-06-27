الأسهم المحلية تحقق أفضل أداء بين الأسواق الخليجية

المصدر: أبوظبي – وام

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ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو عن 15 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، محققة بذلك أفضل أداء على مستوى أسواق المال الخليجية.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية من 2.46 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية وصولاً إلى 2.48 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم موزعة بواقع 1.95 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و527.96 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسهم المحلية بعدما ضخوا ما يناهز 162 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 328 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 166.1 مليون درهم.

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