مؤتمر «المرأة في مناصب الإدارة» يناقش آفاق التعافي الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت في دبي الدورة الثانية عشرة من مؤتمر «المرأة في مناصب الإدارة» بحضور أكثر من 200 من قادة الأعمال في المنطقة والعالم والنساء الملهمات من جميع مناحي الحياة. وتُوجت الفعالية بحفل توزيع الجوائز، الذي كرم الفائزات عبر العديد من الفئات مثل القانون والمصارف والتمويل والقيادة والتعليم والتأثير الاجتماعي.

وضمت قائمة السيدات الفائزات من الإمارات، عارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، جائزة التميز في القيادة؛ ولطيفة الشحي، مديرة إدارة البيانات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجائزة القيادة الاستراتيجية؛ سكينا باربيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سبار الإمارات، جائزة تميز القيادة في الابتكار؛ نادية عبد العزيز، مديرة مجلس إدارة، نيابة عن جمعية النور للتأهيل والرعاية لأصحاب الهمم، جائزة المؤسسات غير الحكومية والمؤسسات غير ربحية المتميزة.

وانطلقت فعالية هذا العام في الإمارات للمرة الأولى، بعنوان «التعافي وإعادة الابتكار» بمشاركة العديد من رواد الأعمال المشهورين عالمياً، وقادة الشركات والمشاهير والشخصيات الرياضية والمؤثرين السياسيين.

وضمت قائمة المتحدثين نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى بما فيهم كانيموزي كارونانيدهي، عضو البرلمان الهندي، والدكتورة إيديتا طاهري، نائب رئيس الوزراء السابقة لكوسوفو، والدكتورة مريم شاكيكا، القنصل الفخري لبلجيكا في جزر المالديف، حيث شاركوا تجاربهم وخبراتهم الواسعة في جلسات حوار تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك المرأة في السياسة والتنوع في مكان العمل.

يشار إلى أن الدكتورة سولوشانا سيجيرا أنشأت مؤسسة المرأة في مناصب الإدارة في عام 2009، بهدف توفير منصة تتيح للنساء التواصل لتحقيق طموحاتهن المهنية، من خلال تزويدهن بالإرشاد والتوجيه لتولي مراكز قيادية.

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