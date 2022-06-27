موانئ أبوظبي تستضيف مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة في أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، عن استضافتها لمؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 الذي ينعقد في نسخة العام الحالي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تحت عنوان «الأمن الغذائي العالمي في القرن الحادي والعشرين: المخاطر والتحديات والحلول لضمان سلسلة إمداد للأغذية الطازجة تتسم بالمرونة والاستدامة» وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة ما بين 20 ـ 22 أكتوبر 2022.

ويجمع المؤتمر الأطراف والخبراء العالميين رفيعي المستوى والفاعلين في مجال الأغذية من القطاعين العام والخاص في حوار بنّاء لبحث التحديات الرئيسية التي توجهها الأنظمة الغذائية حول العالم، لا سيما خلال هذه الأوقات الحرجة التي نمر بها إذ أصبح الأمن الغذائي فيها من أهم أولويات الحكومات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وسيبحث الأطراف الفاعلون في قطاع الأغذية الطازجة العالمية خلال مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة 2022 أحدث الابتكارات والسبل الكفيلة بضمان سلسلة توريد مستدامة وأكثر مرونة للأغذية الطازجة.

ونظراً لاستيراد منطقة الخليج العربي لنحو 80% من إجمالي احتياجاتها الغذائية المحلية، فإن المؤتمر يوفر فرصة مناسبة لإيجاد أفضل السبل لتعزيز المرونة الإقليمية الغذائية، والتواصل مع أبرز الموردين.

وتهدف دولة الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تصدر ترتيب الأمن الغذائي على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، من خلال التأسيس لنظام وطني شامل يتيح الإنتاج المستدام للغذاء باستخدام أحدث التقنيات والإنتاج المحلي المحسّن.

وفي إطار تحقيق هذا الهدف، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي في فبراير الماضي عن إبرام شراكة مع مجموعة غسان عبود لتأسيس أكبر مركز إقليمي لتجارة الأغذية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها وذلك في كيزاد.

ويتطلع المؤتمر إلى تقديم مساهمة ملموسة لإيجاد حلول عالمية مبتكرة بمشاركة الأطراف المتعددين بهدف تسهيل حصول الجميع على أغذية طازجة صحية، وإلغاء أي احتمالات لحدوث أزمات غذائية مستقبلية.

وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والجهود المشتركة لمختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع، أصبح لدينا منظومة متكاملة للأمن الغذائي، وتمثل مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أجندة عمل لنا جميعاً لضمان كفاءة إنتاج الغذاء ومرونة سلاسل التوريد وتسهيل تجارة الغذاء، ودعم مقومات الإنتاج الممكن بالتكنولوجيا الحديثة، وترسيخ أنظمة السلامة الغذائية وإدارة المخاطر والأزمات الغذائية».

وأضاف: «تسرنا استضافة نسخة عام 2022 من مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة في أبوظبي والذي يوفر منصة لجميع الأطراف الفاعلة في القطاع لمشاركة المعارف والخبرات، والعمل مع أصحاب العلاقة من جميع أنحاء العالم لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها قطاعات الزراعة والأغذية الطازجة في وقتنا الراهن».

من جانبه، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى أن تصميم إطار عمل مُحكم للأمن الغذائي يعد من أهم الأدوار التي يمكن للمؤسسات التجارية واللوجستية أن تؤديها في الوقت الحالي.

وقال: «تفخر مجموعة موانئ أبوظبي بمساهمتها الملموسة في هذا الإطار عبر استضافة مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «نعمل مع الشركاء الرئيسيين لدعم الحوار البنّاء وبناء هيكل للاستجابات الجماعية الفعالة لقضية الأمن الغذائي وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة. وبالتزامن مع ذلك، فإننا نعمل بدأب لتطوير أنظمة مستدامة لتوريد الغذاء والبنى التحتية ذات الصلة القادرة على ضمان إدارة جودة الأغذية ووضع معايير سلامة متقدمة لها، بالإضافة إلى طرح حلول مستدامة لمسائل الإنتاج والتوزيع المحلي والإقليمي والعالمي للغذاء، مستفيدين في ذلك من الموقع الاستراتيجي الفريد الذي نتمتع به كبوابة لأسواق واسعة تضم نحو 4.5 مليارات مستهلك».

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