«شيميرا كابيتال» تطلق صندوقي مؤشرات متداولة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة شيميرا كابيتال، المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار ومقرها أبوظبي والتابعة لشركة شيميرا للاستثمار، عن إطلاق صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وصندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وكلٌ منهما صندوق استثمار متداول شفاف ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل.

وقال سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا كابيتال: «إن إطلاق الصندوقين الجديدين يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها صناديق المؤشرات المتداولة الأخرى التابعة للشركة، والتي بلغ عددها حالياً 8 صناديق بإجمالي أصول مُدارة تجاوزت قيمتها 420 مليون درهم خلال عامين فقط».

وأضاف: «إن إطلاق صندوقي الولايات المتحدة المتوافقين مع الشريعة الإسلامية يهدف إلى تزويد المستثمرين بآلية مباشرة للاستثمار في أكبر وأنشط أسواق المال في العالم، وهو ما يعكس حرص شركة شيميرا كابيتال على الاضطلاع بدور فعال في تعزيز الخدمات التي تقدمها أسواق رأس المال الإماراتية للمستثمرين».

من جانبه قال سعيد حمد الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن إدراج شركة شيميرا كابيتال لصندوقي المؤشرات المتداولة للولايات المتحدة المتوافقين مع الشريعة الإسلامية جعل سوق أبوظبي للأوراق المالية مركزاً إقليمياً يضم أكبر عدد من صناديق المؤشرات المتداولة في المنطقة، حيث سيتيح فرصاً جديدة أمام المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتنويع محفظة استثماراتهم بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة».

وأضاف: «إن سوق أبوظبي للأوراق المالية تتبنّى استراتيجية لزيادة السيولة بالسوق، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية»، مؤكداً أنها ستواصل العمل على تشجيع عمليات الإدراج، وطرح منتجات وخدمات جديدة تلبي متطلبات المستثمرين بالسوق.

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