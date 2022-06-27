«ريكسوس بريميوم دبي» يستعد لاستقبال ضيوفه في عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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يستعد فندق «ريكسوس بريميوم دبي» لاستقبال ضيوفه بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث يحفل الفندق بألوان الترفيه المتميز، الذي يجمع ثقافات العالم المتنوعة، إذ يبرز بحلل بهية جاذبة في أبرز وجهات في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، ويمثل صرحاً معمارياً استثنائياً بارتفاع شاهق وواجهة زجاجية.

وعزز فندق ريكسوس بريميوم دبي مكانته منذ افتتاحه قبل أربع سنوات كواحد من أبرز وجهات الضيافة، التي توفر أقصى درجات الرفاهية من موقعه وسط مجموعة من المنتجعات السياحية المميزة برمالها الذهبية في الواجهة البحرية النابضة بالحياة، ويفخر الفندق المؤلف من 35 طابقاً بكونه العقار الثاني في الإمارة، والثالث في دولة الإمارات لشركة الفنادق التركية، التي تضم محفظة واسعة من المنتجعات البحرية الحضرية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وينفرد الفندق العصري والرائد بموقع استراتيجي في قلب منطقة جميرا بيتش ريزيدنس بالقرب من بعض أهم الأحياء في الإمارة، مثل مارينا ووك وجزيرة بلوواترز، حيث تقع عين دبي، التي تُعد أضخم عجلة ترفيهية في العالم.

كما يتميز الفندق بقربه من وجهات التسوق الشهيرة، مثل ممشى جميرا بيتش ريزيدنس ومارينا مول، كما يضم متاجر فاخرة خاصة به، مثل روديو درايف وفيا روديو وأوشن درايف، التي تقع في الطابق الأرضي، وتوفر تجارب تسوق مميزة في الفندق نفسه.

ويجمع المنتجع الرائد في دبي بين التصاميم الاستثنائية والفخامة المعاصرة، ليقدم للضيوف أسلوب حياة معاصر وتجارب مميزة منذ اللحظة الأولى لوصولهم، كما يوفر الفندق واحدة من أكثر تجارب الإقامة عصرية في الإمارة، حيث يضم 414 غرفة وجناحاً مفروشة بأثاث عصري فخم، وتتميز بإطلالات خلابة على الخليج العربي وعين دبي وأفق دبي المزين بناطحات السحاب بفضل نوافذه الممتدة من الأرضية إلى السقف.

كما يضم جناحاً فاخراً للمناسبات الخاصة والاستجمام بمساحة 125 متراً مربعاً، وغرفتي نوم مع إطلالة رائعة على الخليج العربي ونخلة جميرا. ويتضمن الجناح غرفة معيشة بشاشة تلفاز من علامة أبل ومايكرويف وثلاجة وآلة تحضير القهوة ووسائل الراحة من علامة هيرمس، ليضمن للضيوف المزيد من الراحة.

ويشكل فندق ريكسوس بريميوم دبي وجهة مثالية لعشاق المذاق الفاخر، حيث يضم تسعة من أبرز المطاعم الحائزة على جوائز، حيث تصطحب هذه المطاعم ضيوفها في رحلة حالمة لاكتشاف نكهات المطابخ العالمية، ومن بينها مطعم تركواز، الذي يقدم الأطباق التركية المحضرة بأفخر المكونات المحلية على مائدته المفتوحة، ومطعم إس تي كيه المميز بمفهومه الأمريكي المعاصر وتجارب البرانش الممتعة، ومطعم بلاك تاب المميز بمشروبات الميلك شيك المبتكرة، وأصناف البرجر الشهية، فضلاً عن مطعم لويجيا المتخصص بأفضل أنواع البيتزا الإيطالية الأصيلة، والذي يقدم الأطباق الإيطالية بشكل عصري، ومطعم أموس اليوناني بأجواء الجزر المتوسطية. كما يضم الفندق مطعم أسيل، الذي تصدر قائمة أفضل المطاعم على موقع تريب أدفايزر، والمتخصص بالمطبخ العربي.

إلى جانب ذلك، يتيح الفندق لضيوفه فرصة الاستفادة من عروض مطعم لوك ستوك آند باريل أو الاستمتاع بالإطلالة الخلابة على الواجهة البحرية في مطعم وركن مشروبات آزور بيتش، ويحرص الفندق على تلبية أذواق عشاق الحلويات من خلال كافيه جوديفا، الذي يقدم الحلويات البلجيكية عالمية المستوى مع شاي بعد الظهيرة.

ويقدم الفندق لعشاق التراث والتقاليد التركية تجربة مميزة في سبا نيتشر لايف بريميوم الحائز على جوائز، المنتجع الصحي المستوحى من الثقافة التركية. ويوفر السبا تجارب فريدة ومرافق فاخرة، ويضم حماماً تقليدياً في منتصفه وغرفة بخار وغرفة ساونا ونافورة جليدية وجناحاً فاخراً مخصصاً للأزواج.

كما يضم الفندق نادي ريكس جيم الرياضي المميز بشاطئه الخاص، وإطلالته الخلابة على الخليج العربي والمجهز بآلات رفع الأوزان، والأوزان الحرة، والدراجات، وآلات المشي والجري، كما يوفر الفندق دروس اللياقة البدنية والأنشطة المائية المشوقة، بما في ذلك التزلج على الماء والتزلج الهوائي، إلى جانب صالة جانغل جيم الرياضية المفتوحة ومنطقة اللياقة الصحية في الهواء الطلق، التي تقدم جلسات مجانية لعشاق اللياقة.

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