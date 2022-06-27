إدراج «إنفيكتوس للاستثمار» في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج شركة إنفيكتوس للاستثمار بي إل سي - شركة عامة محدودة بالأسهم مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي - للتداول في السوق الثاني.

وقال السوق، في تعميم اليوم، إن إدراج الشركة سيكون اعتباراً من الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي ضمن منصة السوق الثاني للشركات المساهمة الخاصة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وحسب نشرة إدراج الشركة، يبلغ رأسمالها المدفوع 280 مليون درهم موزعاً على عدد 1.12 مليار سهم بقيمة أسمية 0.25 درهم وجميع الأسهم لها نفس الحقوق.

و«إنفيكتوس للاستثمار» مملوكة لثلاثة مساهمين، من بينهم إنفيكتوس القابضة المحدودة، وآي إتش سي فوود القابضة، والعطاء للاستثمارات.

وتملك «إنفيكتوس للاستثمار» نحو 100% من أسهم «إنفيكتس تريدنج»، المؤسسة في المنطقة الحرة في جبل علي، والتي تركز في أعمالها بشكل أساسي على السلع الزراعية والمواد الخاص والمدخلات لمصنعي الأغذية والمشروبات والسلع النهائية.

ويتيح «سوق نمو»، الذي حل محل «السوق الثاني» في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من أبريل الماضي، للشركات الخاصة تعزيز قيمة علامتها التجارية والارتقاء بمعايير الحوكمة المؤسسية لديها، إلى جانب الاستفادة من فرص جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتحسين تكلفة رأس المال وتوسيع شبكات أعمالها.

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