3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.2 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 524 مبايعة بقيمة 1.39 مليار درهم منها 127 مبايعة للأراضي بقيمة 520 مليون درهم و397 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 874.71 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 80 مليون درهم في نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات وسجلت 79 مبايعة بقيمة 189 مليون درهم تلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في معيصم الأول.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم، وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 123 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم.

وسجلت الرهون 990.24 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 308.2 ملايين درهم و92 رهن فلل وشقق بقيمة 682.04 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 289 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 194 مليون درهم.

وتم تسجيل 43 هبة بقيمة 834.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 171 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمريه بقيمة 155 مليون درهم.

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