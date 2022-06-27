«هلب أي جي» تطلق مركز عمليات أمنية سحابياً يرتكز على التحليلات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «هلب أي جي»، ذراع الأمن السيبراني التابعة لـ «&e المؤسسات» (المعروفة سابقاً باسم اتصالات ديجيتال)، والمستشار الأمني الموثوق به في المنطقة، مركز عمليات أمنية (SOC)، من الجيل التالي، مقدَّماً بالكامل عبر السحابة.

وسيقوم مركز العمليات الأمنية السحابي الجديد، بتحديث العمليات الأمنية في البنى التحتية لأكبر الشركات العاملة في المنطقة، باستخدام حلول قائمة على التحليلات، تكشف عن التهديدات المجهولة، وتؤمّن قدرة فعالة لرصد كل ما هو خارج عن المألوف، وجمع المعلومات عن المخاطر التي قد يتسبّب بها الأفراد والكيانات، وذلك من أجل إحباط الهجمات التي تُشنّ على أصول الشركات.

ويستعين المركز بحلول من الجيل التالي في مجالي إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، وتحليلات سلوك المستخدم والكيانات (UEBA)، من أجل التعامل مع حالات الاستخدام الحرجة، على غرار التهديدات الداخلية، وكشف التحركات الجانبية، والنقل غير المصرّح به للبيانات في بيئات الشركات الحديثة. وتساعد التحليلات الذكية والمنسقة للتهديدات التي يوفرها مزود الخدمات الأمنية المُدارة (MSSP) المحلي، على تقديم تنبيهات عالية الدقة، وتوفير خدمات متنوعة بشكل لا مثيل له، على غرار كشف التهديدات وتتبّعها، وتحليل حركة مرور الشبكة (NTA)، وإثراء البيانات.

وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب أي جي»: يشكّل مركزنا للعمليات الأمنية من الجيل التالي، المقدم كلياً عبر السحابة، والقائم على التحليلات، خدمة مُدارة بالكامل، بما يتماشى مع استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات الهجينة والسحابية التي يعتمدها عملاؤنا. وترتكز هذه الخدمة على أسس إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM)، من الجيل التالي، وقد تم دمجها بقدرات تحليلات سلوك المستخدم والكيانات (UEBA)، وتقديمها من خلال بنية تحتية سحابية محلية، بما يوفر الحماية والضمانات التي تحتاجها الشركات.

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