الأنصاري للصرافة تطلق كاونترات ذكية جديدة في فروعها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الأنصاري للصرافة، عن إطلاق كاونترات ذكية جديدة، في عددٍ من فروعها بدولة الإمارات، وذلك تماشياً مع رؤية الشركة، والتزامها بمواصلة التميّز والابتكار، لزيادة الكفاءة التشغيلية، وتبسيط وتسريع المعاملات، وتحسين تجربة العملاء.

وسيتم توفير أكثر من 100 كاونتر ذكي في أكثر من 50 فرعاً، لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما فيها التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والسحوبات النقدية للرواتب، وسداد فواتير البطاقات الائتمانية، والمدفوعات النقدية للمعاملات الرقمية، وغيرها.

وقال محمد بيطار نائب الرئيس التنفيذي لدى الأنصاري للصرافة: تمثل الكاونترات الذكية، الإضافة الأحدث لمشاريعنا، في إطار جهودنا لتسريع وتيرة التحول الرقمي لأنشطتنا خلال العام الحالي، واستراتيجيتنا لتعزيز رضا العملاء، ومواكبة الإقبال المتنامي على الحلول الذكية، والذي شهد زيادةً كبيرة خلال الجائحة.

ومع تسارع وتيرة التطور التقني، تزايد الطلب على الخدمات الأكثر كفاءة وسرعة وسلاسة، والحلول التي تضمن أمان العملاء وحماية خصوصيتهم. انطلاقاً من ذلك، تم تصميم هذه الأجهزة للارتقاء بتجربة العملاء، وتوفير إمكانية اختيار الخدمات، ودفع رسومها دون أي تدخل بشري. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتوفير أفضل الحلول والخدمات المُبتكرة لعملائنا.

وتعتمد الكاونترات الذكية على شاشات تفاعلية، تعمل بخاصية اللمس، وتشكل إضافةً نوعية تسهم في زيادة حجم المعاملات، من خلال توفير قنوات ذكية للخدمة الذاتية، تسهّل حصول العملاء على الخدمات بسرعة، ودون الحاجة للانتظار. وسيتم تركيب ما بين 20 إلى 30 كاونتر ذكياً كل ستة أشهر، ما سيتيح للأنصاري للصرافة تقديم حلول القنوات المتعددة لعملائها، التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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