مليون و750 ألف زائر لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ انطلاقته

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حظي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بحضور مكثف منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2003 ليرسخ مكانته الإقليمية والدولية كواحد من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبمشاركة واسعة من الشركات المتخصصة والعارضين.

وتنطلق الدورة الـ 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين بتنظيم نادي صقاري الإمارات وبمشاركة أكثر من 680 عارضاً وعلامة تجارية من 44 دولة على مساحة 50 ألف متر مربع.

وشهد المعرض على مدار دوراته الـ 18 السابقة أكثر من مليون و750 ألف زائر منذ انطلاقته في عام 2003، منهم ما يزيد عن 105 آلاف زائر من 120 جنسية في الدورة التي أقيمت العام الماضي عام 2021 والتي تميزت بحضور كبير من محبي الصقارة والصيد والفروسية والرياضات التراثية، إضافة إلى عشاق الرحلات والتخييم والسفاري.

فعاليات

ويتضمن المعرض فعاليات تعليمية وعروضاً شيقة في فنون الفروسية والرماية، وللطيور الجارحة وكلاب الصيد، لتعزيز جاذبية المهرجان كفعالية جماهيرية عائلية، ولإتاحة الفرصة لزوار المعرض للتعرف على ثقافة الإمارات وموروثها الأصيل وفراسة الصحراء عبر الأنشطة المتنوعة والمسابقات المبتكرة، بما يعمل على رفع الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية وممارسة الرياضات الأصيلة.

ويتوقع أن تكون الدورة القادمة «أبوظبي 2022» الأكبر والأضخم في تاريخ الحدث، وتشهد العديد من المنتجات والابتكارات والعروض التراثية الحية التي تلبي طموحات العارضين والزوار.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة العليا للمعرض كانت قد أطلقت عبر موقعها الإلكتروني العديد من الخدمات الرقمية التفاعلية والمزايا الترويجية للعارضين من مختلف دول العالم، وذلك بهدف ضمان سهولة وسلاسة الإجراءات للمئات من العارضين الذين يواصل المعرض استقطابهم بكثافة في القطاعات الـ 11 التي يضمها، وهي: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، معدات الصيد والتخييم، أسلحة الصيد، مشاريع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، مركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، معدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، ووسائل الإعلام المختصة.

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