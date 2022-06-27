«بنك الفجيرة الوطني» ينقل مقرّ فرع «الراس»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني نقل فرعه في الراس إلى شارع الخور، مبنى محمد أحمد الساكت بدبي. وسيتيح هذا الفرع في منطقة سوق الذهب في الراس للعملاء الوصول السهل إلى خدماته المصرفية في قلب دبي، وذلك انطلاقاً من سعي البنك إلى تعزيز فعالية الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتسهيلها.

ويتخذ البنك موقعاً استراتيجياً لتقديم أفضل خدمة لأبرز تجار وشركات المعادن الثمينة والقطاعات الأخرى المتواجدة في المركز المزدهر لسوق الذهب. وسيؤدي هذا الفرع دوراً مهماً في تزويدهم بالحلول المناسبة لمتطلباتهم الفريدة، انطلاقاً من فهم بنك الفجيرة الوطني للاحتياجات المصرفية المحددة لعملائه.

يعدّ فرع الراس الفرع الرئيسي في منطقة ديرة وسيخدم مركز الأعمال المحيط به حيث يقدم مجموعة كاملة من الخدمات والتسهيلات المصرفية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وتتوفر لعملاء البنك من الشركات أجهزة الإيداع النقدي القادرة على قبول كميات كبيرة من الإيداعات النقدية الفورية في الحساب. كما يمكنهم إيداع مبالغ نقدية كبيرة من النقود في حقائب آمنة حتى بعد ساعات العمل عبر استخدام آلات الإيداع الليلي الآمن لتضاف إلى حساباتهم بعد بضع ساعات.

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