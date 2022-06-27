«دبي لخدمات الملاحة الجوية» تحصد جائزة حول أفضل حلول الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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فازت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» بجائزة تكنولوجيا الحكومات عن أفضل حلول الأمن السيبراني للعام 2022. وتدير «دانز» الحركة الجوية لأربعة مطارات في دولة الإمارات، بما فيها مطار دبي الدولي الذي يعتبر المطار الأكثر حركة في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين.

وتم اختيار «دانز» بفضل تنفيذها لمبادرة رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني تعتمد على السحابة الرقمية وتوفر حماية شاملة تمنع أعمال القرصنة وتتلاءم مع حجم وبيئة العمل الحساسة والمعقدة الخاصة بنشاط مناولة الرحلات الجوية.

وتستخدم بنية النظام الأساسي الذي تعتمده «دانز» الذكاء الاصطناعي القائم على السحابة، بهدف توفير الحماية في الوقت الفعلي والشفافية ضمن كامل نطاق المؤسسة، الأمر الذي يمنع الهجمات على نقاط النهاية وأحجام العمل سواء داخل الشبكة أو خارجها.

تم تسليم الجائزة لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية في احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة في منتجع وسبا «تاج إكزوتيكا النخلة دبي». وتسلط جوائز تكنولوجيا الحكومات الضوء على الابتكارات ورواد تكنولوجيا المعلومات المبدعين في الجهات الحكومية الرائدة التي تطور الحلول والمبادرات والبرامج الهادفة لتحسين جودة حياة الناس في الإمارات.

ويتم منح الجوائز من قبل موقع TahawulTech.com، المنصة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المؤسسات والأمن السيبراني في الشرق الأوسط. وكانت دانز قد فازت في وقت سابق بجائزة تكنولوجيا الحكومات للابتكار في العام 2020.

وحسب تقديرات مؤسسة (مكافي) المتخصصة بمجال الأمن السيبراني، تصل قيمة الخسائر الناجمة عن الجرائم السيبرانية على مستوى العالم إلى نحو 8.4 تريليونات دولار سنوياً. في حين بلغت قيمة التكاليف التي تكبدتها الأعمال جراء هجمات برامج الفدية إلى قرابة 6 تريليونات دولار في العام 2021 وفقاً لشركة «بلاكفوغ» العالمية المتخصصة بالأمن السيبراني.

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