مالية دبي تطلق برنامج "فرص" لتأهيل الخريجين المواطنين لسوق العمل

المصدر: البيان

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أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي عن إطلاق برنامج خاص لتأهيل الخريجين الجدد من الشباب المواطنين وإعدادهم لسوق العمل.

وقالت الدائرة إن البرنامج الجديد، المسمّى "فرص" يُعنى بتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الخريجين أصحاب التخصصات المالية، ويمكّنهم من اتخاذ الخطوة الأولى في مسيرتهم المهنية.

الاستثمار في المواطن

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن القيادة الرشيدة لطالما وجّهت الجهات الحكومية بالتركيز على الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة، وشدّدت على ضرورة إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم، وصولًا إلى تمكينهم في سوق العمل وقيادة القطاعات الاقتصادية، علاوة على المشاركة بفاعلية في المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الدولة والإمارة في الأمدية القصيرة والمتوسطة والبعيدة، حتى تحقيق مستهدفات الأعوام الخمسين المقبلة.

من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن برنامج "فرص" يُعنى بتأهيل الشباب المواطنين الخريجين من أصحاب التخصصات المالية، ويساعد في وضعهم بقوة وثقة على أول الطريق في مسيرتهم المهنية، وأضاف: "كانت دائرة المالية باستمرار سبّاقة في العمل على دعم مبادرات التوطين وهي اليوم تطرح برنامج "فرص" لتؤكد أهمية الدور الحكومي في توظيف المواطنين فضلًا عن أهمية التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في هذا المجال، وتوحيد الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات التوطين".

تفاصيل البرنامج

يستمرّ برنامج "فرص" لمدة 12 شهرًا، ويُقدَّم على مرحلتين، الأولى مدتها 4 أشهر، وتتضمن مساقات تدريبية لضمان اكتساب المنتسبين المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء الأدوار الوظيفية المُختارة، والثانية مدتها 8 أشهر وتتضمّن العمل في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة برعاية دائرة المالية. ويُمنح المتدرب مكافأة شهرية، بالإضافة إلى إجازة مدفوعة الراتب. ويخضع المتدربون في هذا البرنامج إلى خطة تطوير مصممة لتناسب كل متدرب، وتشمل التدريب النظري والوظيفي في موقع العمل عبر مجموعة من المساقات التدريبية الكفيلة بتطوير المهارات الفنية والإدارية والقيادية.

وبإمكان الشباب الخريجين الراغبين بالمشاركة في برنامج "فرص" الدخول إلى صفحة التسجيل في البرنامج على موقع الدائرة للاطلاع على الشروط والأحكام وتعبئة البيانات وإرفاق السيرة الذاتية. (الرابط إلى الصفحة: https://www.dof.gov.ae/ar-sa/services/maliyoun/Pages/TrainingRegistration.aspx).

ماليون

وتقدّم الدائرة برنامج "فرص" في إطار مبادرة "ماليون" التي كانت أطلقتها قبل عشر سنوات تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وشهدت تخريج مئات الموظفين في مختلف برامج الدبلوم المهني والدورات التخصصية في المجال المالي الحكومي، منذ العام 2012. وتهدف مبادرة ماليون إلى رفع الوعي المالي لموظفي الحكومة من خلال دورات تشرف عليها وتديرها مجموعة مختارة من موظفي الحكومة الماليين الخبراء، بهدف ربط التدريب النظري بالتطبيق العملي، ما من شأنه إثراء الخبرة العملية للموظفين المختصين بالشأن المالي وتطوير العمل المالي على أرض الواقع.

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