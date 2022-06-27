"الإمارات للألمنيوم" تجرب تقنيات للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة بين الموظفين

المصدر: وام

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم عن قيامها بتجربة تقنيات لأجهزة قابلة للارتداء للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة بين الموظفين ضمن برنامجها السنوي "تغلب على الحرارة" الذي يقام خلال فصل الصيف في الدولة.

وتطوع هذا العام 50 موظفاً يعملون في خطوط إنتاج الشركة، والتي تعد من بين أعلى الأقسام حرارةً ضمن عمليات الشركة، لارتداء أجهزة لمراقبة مؤشرات الصحة الأساسية والتي تتضمن درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومعدل التعرق، حيث تُرسل البيانات بصورة فورية إلى المشرفين وفريق الصحة المهنية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، مع إصدار تنبيهات في حال وجود أي معدلات تثير القلق. ومن المتوقع أن يؤدي استخدام هذه التقنيات إلى تعزيز سرعة رصد العلامات المبكرة للأمراض المرتبطة بالحرارة والتدخل الطبي السريع لعلاج الشخص.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "منذ سنوات عديدة ونحن نركز على الوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة لا سيما في فترة الصيف، وقد نجحنا في تقليل الإصابات والأمراض المرتبطة بالحرارة في عمليات الشركة من خلال التزام جميع موظفينا بالإرشادات الوقائية، ستساعد تقنية الأجهزة القابلة للارتداء في تعزيز تجنب الإصابات خلال فترة الصيف في المستقبل ولذلك أشعر بالرضا والسعادة عن هذه التجربة. تشكل الأمراض المرتبطة بالحرارة خطراً على حياة الأشخاص الذين يعملون في الأماكن المكشوفة في جميع مواقع العمل بالدولة، إلا أنها تمثل تحدياً أكبر في مواقع العمليات الصناعية التي تولد المزيد من الحرارة. ونتطلع إلى مشاركة نتائج هذه التجربة والدروس الأخرى التي تعلمناها على نطاق واسع لتعميم المنفعة و الحفاظ على صحة أفراد مجتمعنا".

يذكر أن برنامج "تغلب على الحرارة" التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة سنوية تمتد خلال أشهر الصيف في جميع مواقع الشركة، ويبدأ بإقامة ورش عمل للموظفين من أجل التوعية بالأمراض المرتبطة بالحرارة وتنبؤ علاماتها المبكرة.

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