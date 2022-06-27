"كهرباء دبي" تطلق نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري.

ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، مما يحسن أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة، ويدعم جهود الهيئة لمواصلة توفير إمدادات وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية والكفاءة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة لا تدخر جهداً لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في دبي للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال، بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

وأضاف معالي الطاير: "نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. وتشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لإدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على التقنيات الإحلالية وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وينسجم برنامج الشبكة الذكية التابع للهيئة، والذي يبلغ مجموع استثماراته 7 مليارات درهم، مع توجيهات صاحب السمو بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، كما أنها تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتتويجاً لجهودها في اعتماد أحدث التقنيات العالمية في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، أصبحت الهيئة في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً وريادة على مستوى العالم، وفي العام 2021، حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، مما يبرز قدرة الهيئة على استعادة الطاقة خلال الأعطال أو الحالات غير المخطط لھا. كما نجحت الهيئة في تقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة."

من جانبه، لفت المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الشبكة الذكية تعد بمثابة إعادة ابتكار لطرق نقل الطاقة وتوزيعها وقياسها، حيث أصبحت المعيار الجديد للمؤسسات الخدماتية وللمستهلكين. ويعتبر التشغيل الآلي للشبكة الذكية أحد محاور الحوكمة الرئيسية التي تضمن التشغيل السلس والسريع والفعال للشبكة الذكية للهيئة. وأشار المهندس لوتاه إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 تصل إلى 10 مليارات درهم؛ منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

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