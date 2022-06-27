دبي تطلق تجربة تسوّق عبر «ييوو»

المصدر: دبي - وام

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يفتح «سوق ييوو» في دبي أبوابه للجمهور غداً، كأول سوق منطقة حرة ذكية في الشرق الأوسط لقطاعي التجزئة والجملة، ويمثل المرحلة الأولى من «سوق دبي للتجار» في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» بهدف إحداث طفرة في تجربة البيع والشراء للتجار والمستهلكين وترسيخ دبي وجهة للتسوق والفعاليات إقليمياً وعالمياً من خلال خدماته وعروضه الفريدة.

ويضم السوق 1600 صالة عرض على مساحة نحو200 ألف متر مربع، حيث تم شغل 99% من المساحة المخصصة، وتتوزع صالات العرض على طابقين ضمن أقسام محددة، تشمل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأثاث والإضاءة، ومستحضرات التجميل والإكسسوارات، والأدوات والمعدات، بما في ذلك قطع غيار السيارات، مع مستلزمات المطبخ والحمام، والمفروشات، والستائر، والملابس.

ويضم السوق 324 مستودعاً موزعة على طابقين، خلف صالات العرض مباشرة، ما يضمن سهولة تزويد الصالات بالمنتجات، وتفادي الآثار السلبية على حركة البيع التي قد يسببها نقص المخزون، كما تم تجهيز المستودعات برصيف تحميل مخصّص لتوفير الدعم اللوجستي المتكامل تسهيلاً لحركة البضائع.

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