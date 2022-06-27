«آيسر» متفائلة بأداء سوق الحواسيب في الإمارات 2022

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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أكّدت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة «آيسر» في الشرق الأوسط تفاؤلها بأداء سوق الحواسيب المكتبية والمحمولة في الإمارات خلال 2022، خصوصاً بالتزامن مع استمرار نموذج العمل الهجين والاجتماعات الافتراضية، والتي خلقت الأجواء الملائمة لضرورة وجود أكثر من حاسوب واحد في البيت.

حواسيب الأفراد

وكشفت بيانات حديثة لمؤسسة «جيه إف كيه» نمو شحنات حواسيب الأفراد في الإمارات بنسبة 20% خلال النصف الأول من 2022 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما نمت عوائد السوق، باستثناء الحواسيب الموجهّة للقطاع الحكومي أو الطلاب أو الشركات، بنسبة 18% في الفترة ذاتها.

وأوضحت كرم في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»: اليوم وأكثر من أي وقت سابق نحن متفائلون بنمو مستمر للقطاع، فكل تلميذ بحاجة لحاسوبه الخاص للتعلم عن بُعد وتنفيذ فروضه وإنجاز فحوصاته. كذلك الأب والأم بحاجة لحاسوب خاص لمتابعة أعمالهم عن بُعد والاتصال بعملائهم وزملائهم في العمل وإجراء كل تلك الاجتماعات عبر الإنترنت. ويجب ألا ننسى أن الحواسيب هي من أهم وسائل الترفيه البيتية. ونتوقع عودة النمو الإيجابي لسوق الحواسيب في الإمارات. ولا شك أن الحواسيب المحمولة ستظهر نمواً أكبر بكثير من الحواسيب المكتبية. ولكننا نؤكد أن هذه الأجهزة جميعاً ستظهر لنا ولأول مرة منذ سنين رقماً إيجابياً.

طلب

وحول حجم الطلب على الحواسيب في الدولة، قالت كرم: نحن نتابع بترقب مع جميع شركائنا المبيعات الأسبوعية. وقد لاحظنا نمواً سريعاً لمبيعات الحواسيب أسبوعاً بعد أسبوع منذ بداية شهر مارس مقارنة بالمبيعات الحاصلة السنة الماضية أو في شهر فبراير. بعض الأسابيع شهد قفزة فاقت الـ 100% خصوصاً الأسبوع الأخير. وكل الأرقام التي نشهدها أرقام إيجابية تراوحت من 15% إلى 180%. وهذا الوضع مشابه لمعظم الدول في العالم، حيث فرض البعد الاجتماعي والحجر الإلزامي الجزئي أو الشامل. لقد وصلنا حديثاً بحث قامت به شركة «جيه إف كيه» على صعيد العالم أجمع أفاد أن نمو الحواسيب المحمولة في العالم تجاوز الـ 40%، أما الحواسيب المكتبية فسجلت 27%.

خطط

وحول خطط «آيسر» في الإمارات لهذا العام، أفادت كرم أن الشركة تتمتع بمرونة كبيرة في الإمارات، حيث يستخدم جميع موظفي الشركة حواسيب محمولة للعمل من أي مكان إن اضطر الأمر. وأضافت: نحن نجري جميع اجتماعاتنا الداخلية والخارجية عبر الإنترنت. ولمساعدة الأهل من الموظفين، فقد زودنا كل ولد من أولادهم بحاسوب محمول ليتمكنوا من متابعة التعلم عن بُعد براحة تامة. بالإضافة نحن نبيع الأجهزة التي تساعد الإنسان على تخطي الصعاب، وهذا يعني أننا نساعده في متابعة عمله من المنزل وتعليم أولاده واللعب بالألعاب الإلكترونية للترفيه أو مشاهدة فيلم أو الاستماع إلى موسيقاه المفضلة والأهم التواصل مع أحبائه أينما كانوا.

وقالت جومانا كرم: إن هدفنا هو توفير منتجات مميزة تلبي متطلبات جميع المستخدمين من خلال الجمع بين أحدث التقنيات المتاحة وابتكاراتنا المتقدمة في مجال البحث والتطوير والتبريد الحراري، مشيرة إلى التفاعل الإيجابي الذي أظهره شركاؤنا عند تجربتهم لمنتجاتنا الجديدة النحيفة والخفيفة مثل «سويفت 5» و«سويفت 7» وعند اكتشافهم دقة الألوان المذهلة التي تقدمها أجهزة ConceptD.

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