«عجمان للمسؤولية المجتمعية» يدعم الاستدامة البيئية

المصدر: (عجمان - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّم مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة عمل لمنشآت القطاع الخاص حول «الاستدامة البيئية وإعادة التدوير للمؤسسات» بالتعاون مع مجموعة «بيئة»، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الوعي بأهمية اتباع الممارسات البيئية الصحيحة واعتماد إعادة التدوير للحفاظ على الموارد بشكل عام واستدامة ونمو مجتمع الأعمال.

وأكد ناصر الظفري، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، بحضور مسؤولي وممثلي المنشآت من الشركات والمصانع، أهمية الورشة ودورها في توعية منشآت القطاع الخاص، لا سيما أن الإمارات تضم مجموعة من المؤسسات الرائدة في إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة وموارد يمكن إعادة استخدامها.

وقال: إن المركز يعتمد ضمن خطته السنوية للعام 2022 تنفيذ مجموعة من الورش والبرامج التوعية حول ممارسات المسؤولية المجتمعية وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع مجموعة واسعة من بيوت الخبرة من داخل وخارج الدولة.

وأشاد باهتمام وحضور منشآت القطاع الخاص للورشة، الأمر الذي يعكس مدى الوعي حول أهمية تطبيقات المسؤولية المجتمعية وإعادة التدوير للمساهمة في استدامة الموارد والحفاظ على البيئة، وثمن جهود مجموعة «بيئة» ودورها المجتمعي في تنفيذ مشاريع ومبادرات رائدة، إلى جانب حرصها على تنمية الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية ممارسات المسؤولية المجتمعية.

وتناولت الورشة أنماط الحياة اليومية وتأثيرها على البيئة، وأهمية نمط الحياة المستدام ومساهمته المباشرة في الحفاظ على الموارد، وتعرف الحضور على التحديات البيئية الأكثر تأثيراً على المجتمع، ومنها «تلوث الهواء وزيادة النفايات والبصمة الكربونية والصيد الجائر» وانعكاس ذلك على الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت الورشة فاطمة حميد السويدي، أخصائية التعليم في مجموعة «بيئة»، حيث أكدت أهمية التخلص الصحيح من النفايات وإعادة التدوير المناسب للحفاظ على الموارد وتوفير حياة آمنة ومستقبل مستدام الموارد، واستعرضت خطوات التخلص الصحيحة والآمنة للنفايات من الورق والبلاستيك والإطارات والأثاث القديم والألمنيوم والمستندات وغيرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز