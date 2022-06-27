«غرفة الشارقة» تعزز التعاون السياحي مع مقدونيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع سفارة جمهورية شمال مقدونيا لدى الدولة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لقاء عمل جمع نخبة من رجال الأعمال وممثلين عن القطاع السياحي، بمناسبة زيارة وفد اقتصادي من شمال مقدونيا إلى الشارقة، وذلك انطلاقاً من حرص الغرفة على استعراض قوة الجذب السياحي الذي تتمتع به الشارقة والترويج لمكانتها المتميزة على خارطة السياحة العالمية الآمنة.

حضر اللقاء الذي عُقد أخيراً في مقر الغرفة، خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وإيغور بوبوف سفير ومدير عام مديرية التعاون الاقتصادي والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية لجمهورية شمال مقدونيا، وعبد القادر ميميدي سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الدولة.

وشهد اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ومقدونيا، حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات القطاع السياحي، إلى جانب العمل على تبادل الخبرات لخدمة تطور ونمو هذا القطاع المهم في كلا البلدين.

وأكد وليد عبد الرحمن بوخاطر، أن مجالات العمل الثنائي بين الشارقة ومقدونيا متنوعة جداً، وخصوصاً في القطاع السياحي الذي يشهد مرحلة مهمة، تتمثل ببدء تعافي هذا القطاع من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وعودة انتعاش السياحة العالمية وتسارع مسارات نموها.

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