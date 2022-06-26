«الحبتور للبولو» يطرح عروضاً مميزة بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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كشف نادي ومنتجع الحبتور للبولو عن إطلاق مجموعة متنوعة من عروض الإقامة لعيد الأضحى المبارك. ويتميز المنتجع الفاخر بموقعٍ مثالي، ويتيح للضيوف الاستمتاع بمختلف وسائل الراحة والاسترخاء، مع باقة مميزة من الأنشطة الترفيهية وتجارب الطعام المذهلة.

وتقدم الوجهة خلال أيام عيد الأضحى المبارك باقاتٍ مميزة للأزواج تشمل الإقامة لليلتين في إحدى غرف الديلوكس المطلة على ملاعب البولو الخضراء، مقابل 1899 درهماً للزوجين؛ والإقامة لليلتين في أحد الأجنحة التنفيذية الفاخرة بسعر 2999 درهماً للزوجين. وتنفرد هذه الغرف بإطلالاتٍ مذهلة على المساحات الخضراء.

ويحظى الضيوف بفرصة الاسترخاء في رحاب المنتجع المصمم على الطراز الأندلسي، الذي يتيح لهم أيضاً المشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية، مثل الرماية وجلسات اليوغا التنس والبادل تنس ورياضة الغولف، في مرافق المنتجع عالمية المستوى والمصممة خصيصاً لعشاق الرياضة والترفيه.

وتشمل عروض عيد الأضحى المبارك مجموعة من تجارب الطعام الفاخرة، بما فيها وجبة فطور في مطعم الأندلس، وتجربة شاي ما بعد الظهيرة في لاونج إكويستريان من الساعة 3 عصراً وحتى مغيب الشمس. كما توفر الوجهة لضيوفها دخولاً مجانياً إلى حوض السباحة وشاطئ منتجع الحبتور جراند في جميرا بيتش ريزيدنس، لتشكل الخيار المثالي للراغبين في الاستمتاع بالأجواء المميزة والتجارب الغنية.

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