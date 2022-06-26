«إيبارزا» تفتتح صالة عرض جديدة في «ياس مول»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إيبارزا»، العلامة التجارية الرائدة في عالم الأثاث والمفروشات الفاخر والديكور المنزلي، عن افتتاح صالة العرض الجديدة في «ياس مول»، تمتدّ على مساحةٍ تصل إلى 30 ألف قدم مربعة، وتشمل مجموعةً واسعة من أحدث المفروشات وقطع الأثاث التي تتميّز بطابعها الفخم والمعاصر، إلى جانب كلّ ما يحتاج إليه البيت من سجاد وأدوات إنارة، وقطعٍ فنية ومفروشات للحدائق، ومستلزمات منزلية وديكورات داخلية وستائر، وغيرها الكثير.

بافتتاحها هذا الفرع الجديد في «ياس مول»، تواصل «إيبارزا»، التزامها بأن تكون الوجهة الفريدة في ابتكار تجربةٍ شخصية ومتميزة للجميع، حيث توفّر خدمات التصميم الداخلي، بإشراف فريق محترف من خبراء التصميم الداخلي، ما يتيح للعملاء تحديد موعد لاستشارة خاصة، يجري خلالها تبادل الآراء، وطرح الأفكار المبتكرة، واستعراض ما يتطلع إليه العميل الذي يحصل على خدمةٍ متكاملة، بدءاً من التصوّر الأولي، وصولاً إلى مرحلة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه معه، تحت إشراف مختصين.

وقال معنى أبو دقة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيبارزا»: يندرج افتتاح صالة العرض الجديدة، ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضورنا وانتشارنا في السوق المحلية، والتزامنا بمواكبة توجهات الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات، والهادفة إلى تكريس المنطقة كوجهةٍ فريدة للمتخصصين والحرفيين، والمهتمين بمتابعة آخر الصيحات في قطاع الموضة، والتي بات الأثاث والديكور يشكلان ركيزة أساسية فيه.

ولفت إلى التلازم بين تنامي حجم السوق، والطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، قائلاً: تتجه عيون العالم إلى أبوظبي في الأعوام القليلة المقبلة، انطلاقاً ممّا تشهده العاصمة الإماراتية من نهضةٍ عمرانية، تستند إلى بنيةٍ تحتية عالمية المستوى، قوامها محطات القطار والموانئ والمراكز اللوجستية القادرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب مقرّات كبرى الشركات العالمية، التي تستفيد ممّا تقدّمه الدولة من تسهيلات ودعم لقطاع الأعمال.

وأضاف: كانت «إيبارزا» سبّاقة في دخول عالم التسوّق الرقمي منذ عام 2014، حيث قمنا بتطوير متجرٍ إلكتروني متكامل، يجعل تجربة التسوّق أكثر سهولةً ومتعة. كما أطلقنا التطبيق الذكي الخاص بنا على متجر «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، لجعل التسوق أكثر مرونةً وسهولةً وسرعةً من أيّ وقتٍ مضى، بما يلاقي توجهات حكومتنا الرشيدة في التوجّه إلى الخدمات الذكية.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك كله، ستتيح صالة العرض الجديدة في «ياس مول»، التسوّق بطريقةٍ مبتكرة، حيث قمنا بتزويد تطبيقنا الذكي بقارئ «بار كود» موجود على المنتج، بإمكان كل زائر لصالة العرض، استخدام هاتفه الذكي لمسحه، والحصول بالتالي على كلّ المعلومات عن المنتج الذي يرغب في شرائه، من مقاسات وأبعاد، إلى نوع الخامة المستخدمة، وخيارات الألوان المتاحة.. كما قمنا بتوزيع مجموعة من الشاشات الذكية في أقسام الصالة، لنسهّل على المستخدم الحصول على المعلومات اللازمة عن منتجاتنا».

وختم بالقول: «تستعدّ مجموعة «إيبارزا» لافتتاح أضخم «أوتلت» للتسوق، ومركز لوجيتسي على مساحة 120 ألف قدم، في «مدينة خليفة الصناعية» (كيزاد)، بحلول نهاية العام الجاري، ليكون أوّل نشاطٍ تجاري تشهده تلك المنطقة، ذات الأهمية البالغة في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز