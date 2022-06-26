الشارقة لإدارة الأصول تشارك بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي

المصدر: الشارقة - البيان

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شاركت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي انعقد أخيراً في نسخته الخامسة والعشرين، وذلك ضمن وفد الإمارات المشارك بالمنتدى الذي حضره أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم، لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

وشارك في المنتدى راشد بورحيمه، مدير إدارة قطاع المشاريع الجديدة في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذي التقى عدداً من الوفود المشاركة في المنتدى، وبحث فرص التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك بينهم، وإمكانية تنظيم وتنسيق مشاريع مشتركة في المستقبل، بما يسهم في توسيع وتعزيز شبكة استثمارات الشركة على المستوى العالمي.

وقال عمر الملا، الرئيس التنفيذي - قطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول: تعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة لاستعراض دور شركة الشارقة لإدارة الأصول أمام الوفود المشاركة ودورها في تولي مسؤولية الاستثمارات الحكومية في الشارقة، وإدارة الأصول، والتطوير العقاري، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺸﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ الأوﻟﻰ للإمارة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لها.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي الحيوي للشارقة والفرص الاستثمارية التي توفرها لرجال الأعمال من مختلف دول العالم، في ظل اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي وتوفيرها خدمات لوجستية متقدمة وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة يعزز مكانتها ودورها التنافسي مركزاً اقتصادياً في المنطقة.

من جهته قال راشد بورحيمة: تأتي مشاركة الشارقة لإدارة الأصول بصفتها الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة لفتح آفاق أوسع أمام تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وروسيا في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على حرص الشركة على المساهمة بدور فاعل في تدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، ومواصلة بناء أفضل العلاقات مع مجتمعات الأعمال المختلفة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحيوية إلى الإمارة، وفتح أسواق جديدة وواعدة.

يذكر أن شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺗﻘﻮد اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، اﻟﺬراع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ لحكومة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

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