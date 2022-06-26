«جواهر الإمارات» ينطلق الخميس بمشاركة 100 عارض و20 مصمماً إماراتياً

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق في الشارقة يوم الخميس المقبل فعاليات النسخة الثالثة من معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه «مركز إكسبو الشارقة» خلال الفترة من 30 يونيو الجاري، ولغاية 3 يوليو المقبل بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مشكلاً منصة رائدة لدعم صناعة المشغولات الذهبية محلياً، في ظل الحضور المتميز لأكثر من 20 مصمماً إماراتياً جنباً إلى جنب مع نحو 100 عارض من ممثلي أشهر العلامات التجارية في الذهب والمجوهرات.

ويقدم المعرض الذي يقام على مساحة 8000 متر مربع، فرصة متميزة للمصممين الإماراتيين والمشاركين لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتسويق أحدث ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات، وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية، وتحقيق عوائد مجزية ورفع نسبة مبيعاتهم، وخصوصاً في ظل التوقعات بنجاح معرض «جواهر الإمارات» في استقطاب عدد كبير من الزوار من عشاق الذهب والمجوهرات الذين ينتظرون بشغف الحدث للاطلاع على ما يقدمه من عرض مبهر لأحدث التصاميم العصرية من الأطقم الذهبية والماسية، وأرقى خطوط واتجاهات الذهب المستوحاة من التراث الإماراتي.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن صناعة الذهب والمجوهرات الإماراتية تتمتع بمميزات تنافسية عدة، مكنتها من أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، إذ تستحوذ حالياً على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، وتشهد هذه الصناعة نمواً متصاعداً في الدولة، حيث تشير بيانات مجلس الذهب العالمي، إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات بنسبة 36% في الربع الأول من العام الحالي، إلى 14.5 طناً، مقارنة مع 10.7 أطنان في الفترة المماثلة من العام الماضي، مشيراً إلى حرص مركز إكسبو الشارقة من خلال تنظيم معرض «جواهر الإمارات» على المساهمة في دعم هذه الصناعة على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأشاد بالمشاركة الواسعة من الشركات الإماراتية ومصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية والعلامات التجارية المتخصصة في عالم الذهب والألماس والأحجار الكريمة في المعرض، والتي جاءت نتيجة لسمعته الرائدة، حيث استطاع خلال الدورتين السابقتين أن يثبت نفسه كواحد من أبرز الأحداث المتخصصة في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، من خلال النجاح الذي حققه في تحفيز تجارة الذهب والفضة والمجوهرات ودعم الصناعات المحلية، فضلاً عن استقطابه لآلاف الزوار الذي قدم لهم فرصة مثالية لاقتناء العديد من المشغولات الذهبية والمجوهرات العصرية والتراثية وأحدث المصوغات وصيحات الموضة.

ويحفل المعرض الذي سيفتتح أبوابه أيام الخميس والسبت والأحد من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة العاشرة ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً، بالعديد من المفاجآت المتميزة لزواره مثل الفوز بالهدايا والجوائز القيّمة وإمكانية الاطلاع على آخر الإبداعات وخطوط الموضة والأزياء في ظل مشاركة أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود ودور الأزياء والاكسسوارات.

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