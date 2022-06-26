«كور» تتوقع تضاعف سوق العقارات الفاخرة في دبي 2022

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت شركة كور للعقارات في دبي أن سوق العقارات الفاخرة في الإمارة مُهيأة لتحقيق نمو في حجمها بنحو الضعف، في ظل استمرار الطلب القوي على عقارات دبي الفاخرة من جانب الأثرياء القادمين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب النقص في مخزون العقارات بالغة الفخامة في دبي، ما يعني الحاجة للمزيد لتلبية الطلب المتزايد.

وتوقعت براثيوشا جورابو، رئيسة قسم الأبحاث والاستشارات العقارية لدى «كور»، أن تواصل أسعار العقارات بالغة الفخامة في دبي ارتفاعها خلال الأشهر الستة المتبقية من 2022، بما يرفع حجم سوق هذه الفئة من العقارات إلى الضعف.

وقالت جورابو: «رصدنا زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات السكنية الفاخرة في دبي من الربع الأخير من 2020. وفي واقع الأمر، فقد سجّلت دبي في العام الذي تلاه أعلى رقم على مدى عقد كامل لصفقات بيع العقارات الفاخرة الجاهزة من الفئة السعرية التي تتجاوز 10 ملايين درهم للعقار الواحد، واستأثرت جزيرة «نخلة جميرا» وحدها بنسبة بلغت حوالي 35% من هذه الصفقات».

وأضافت جورابو: «واستمر هذا الاتجاه للطلب القوي على العقارات الفاخرة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد صفقات بيع العقارات من الفئة السعرية التي تتجاوز 10 ملايين درهم بنسبة 140.2%، بالمقارنة مع الربع الأول من 2021، حيث ارتفع العدد من 201 صفقة إلى 483 صفقة في غضون عام واحد فقط».

وتطرّقت جورابو إلى صفقات بيع الفلل على وجه التحديد في دبي، فأفادت أن الفلل تفوقت على الشقق الفاخرة في دبي في عدد الصفقات، حيث شهد الربع الأول من 2022 بيع 305 فيلات و178 شقة فاخرة، بالمقارنة مع 150 فيلا و51 شقة فاخرة في الربع الأول من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر عن «كور»، فمن المتوقّع إذا استمرت الأمور على هذا المنوال نفسه فيما يتعلق بصفقات بيع الفلل والشقق الفاخرة في دبي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فمن المتوقع أن ترفع سوق العقارات الفاخرة حصتها من سوق العقارات عموماً في الإمارة بنسبة الضعف، أو ربما تتجاوزها، وذلك في ظل استمرار تدفق الأشخاص من فائقي الثراء على دبي بغرض الاستثمار في عقاراتها الفاخرة.

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